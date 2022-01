Gobierno y comunidades autónomas se reúnen este martes 4 de enero a partir de las 09.00 horas para analizar el retorno a las aulas tras las vacaciones navideñas en plena sexta ola de la pandemia de COVID. La Xunta mantiene su previsión de que las clases en Galicia se reanuden el próximo lunes, 10 de enero, en todos los niveles educativos.

La Confederación de Anpas Galegas ha advertido este lunes de que el debate sobre la fecha de vuelta a las aulas tras las vacaciones navideñas es "intrascendente" porque "lo realmente importante" son "las condiciones" en las que los estudiantes van a hacerlo, y si dispondrán de los recursos necesarios para tener garantizada la actividad lectiva, sea presencial o no.

Así lo ha trasladado, en declaraciones a Europa Press, el presidente de la Confederación, Fernando Lacaci, en vísperas de que se celebre el encuentro entre responsables de Sanidad y Educación de las diferentes comunidades autónomas y los ministerios de Sanidad, Educación y Universidad, para abordar la reanudación de las clases.

Lacaci ha explicado que la fecha de retorno a las aulas, o si las clases se reanudan de forma presencial o virtual, no son las cuestiones que deben preocupar a las autoridades, sino que puedan garantizar una enseñanza "en las mejores condiciones" a los alumnos. En todo caso, ha matizado que "quien debe decidir cuándo y cómo se vuelve a clase" deben ser "las autoridades sanitarias".

Para que el retorno a las aulas se lleve a cabo en las mejores condiciones, ha explicado, es necesario "un cambio de modelo" que no se ha llevado a cabo, porque las medidas adoptadas cuando se decretó el confinamiento de la población y la suspensión de las clases en marzo de 2020, debido a la pandemia de COVID, no han servido para "modernizar" el sistema educativo. "Si alguien se cree que por crear un montón de aulas virtuales, que no son más que un depósito de ejercicios en pdf, ya se ha digitalizado el sistema, es rematadamente imbécil", ha advertido.

Al respecto, ha subrayado que, ni se ha llevado a cabo una verdadera digitalización del modelo, ni se ha dado la formación adecuada a los docentes. Asimismo, ha incidido en que también es necesario revertir el recorte de profesorado y reponer los refuerzos contratados al inicio de la pandemia, cambiar las ratios de profesor/alumnos y "hacer algo para salir del 13 de marzo y avanzar en un modelo para la no presencialidad, porque no se avanzó nada".

Finalmente, ha cuestionado que se haya producido algún avance "en conciliación real", porque "se están dando vueltas a un tema importante, pero dejando de lado que hay un montón de familias que no tienen elección", porque el modelo laboral actual no permite la conciliación.

POSICIÓN DE LA XUNTA

Por su parte, la Xunta mantiene la postura trasladada por el presidente del gobierno autonómico el pasado miércoles, y apuesta por el retorno a las aulas el 10 de enero.

En su comparecencia ante los medios tras la reunión del Consello, Alberto Núñez Feijóo avanzó que no había previsión de modificar la fecha de reinicio del curso, a expensas de la llegada de una nueva remesa de vacunas pediátricas (que podrían llevar a posponer 24 horas la vuelta a las aulas).

En todo caso, fuentes del gobierno gallego consultadas por Europa Press, han confirmado que la Xunta mantiene el 10 de enero como fecha de reinicio del curso tras las vacaciones navideñas, y a la espera de lo que se acuerde en la reunión de este martes.