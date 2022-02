Contentos de "salvar el concierto". Así es como las familias han encajado la eliminación de la segregación por razón de sexo en las etapas de ESO y Bachillerato en las escuelas concertadas Bell-lloc y Les Alzines de Girona.

Sin embargo, la presidenta del AMPA del Colegio Bell-lloc, Marta Riera, lamentó ayer que "esta no es la opción que habíamos escogido". En esta línea también se posicionó la presidenta del AMPA de Les Alzines, Marta Bachs, quien señaló que "aunque no es el modelo que hemos escogido, preferimos renunciar a la diferenciación antes que perder el concierto". Sin embargo, admitió que se han visto "evocados" para "mantener el concierto". "Nosotros creemos en ese modelo, sino hubiéramos optado por otros centros educativos", sentenció Bachs. Sin embargo, ahora admitió que "no tienen alternativa" para continuar con el modelo educativo que defienden. Aunque reconoció que la modificación les ha "sabido grave", Bachs sentenció que "renunciar a la diferenciación no significa perder la esencia ni los valores de nuestra escuela".

La presidenta del AMPA del Colegio Bell-lloc admitió que "de momento las familias no se sienten frustradas ni decepcionadas" porque la decisión de las direcciones de los centros educativos les ha "dado tranquilidad" y los ha hecho sentir "cuidados". "Las familias quieren mantener el concierto y la alternativa era la privatización, que habría obligado a muchas familias a irse por el elevado coste", afirmó. En este sentido sentenció que la noticia es "liberadora" porque se ha puesto "por delante de las familias y la comunidad educativa". Sin embargo, las presidentas del AMPA de ambos centros educativos quisieron poner en valor que las familias matriculadas cuentan con casuísticas muy diversas. "Hay muchos prejuicios, todo el mundo piensa que todos somos del Opus, pero los motivos que llevan a las familias a matricular a nuestros hijos en escuelas como el Bell-lloc y Les Alzines son muy diversos". En esta línea, Marta Riera también lamentó que la privatización "hubiera comportado que muchas familias se vieran obligadas a irse de la escuela porque no podrían asumir su coste". Además, celebró que "las direcciones de las escuelas hayan preferido salvar el concierto para garantizar que todo el mundo tenga acceso". Por su parte, la presidenta del AMPA de Les Alzines, Marta Bachs, sentenció que la demanda les avala, a partir de donde recordó que "las escuelas están llenas".

Falta de argumentos

Las presidentas de ambos centros educativos lamentaron que el departamento de Educación no haya puesto sobre la mesa argumentos "científicos o académicos" para retirar el concierto. "No hay un rendimiento bajo por parte de los alumnos o problemas a nivel psicológicos derivados del modelo de diferenciación", señaló la presidenta del AMPA de Les Alzines, Marta Bachs, quien señaló "echar de menos" argumentos "válidos" . "¿Por qué no podemos seguir con este modelo, que es el que hemos escogido a las familias?", reivindicó. "Los resultados académicos de los alumnos avalan nuestro modelo educativo", reivindicó Bachs. Sin embargo, no creen, sin embargo, que ninguna familia "deje de escoger el Bell-lloc o Les Alzines por esta razón", ni tampoco que ninguna "quiera irse" para estudiar en otro centro educativo.