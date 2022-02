El área sanitaria de A Coruña y Cee se asoma al Carnaval con una panorámica bien distinta a la que se vislumbraba al filo de la Navidad, cuando la incidencia del SARS-CoV-2 estaba disparada, con el impulso que le proporcionaba la entonces emergente variante ómicron. Atrás queda aquella última semana de 2021, así como el pasado mes de enero, cuando la sexta ola de la pandemia avanzaba sin freno, anotando registros de contagios diarios e infecciones activas sin precedentes. El virus constata hoy su tendencia a la baja, y los hospitales coruñeses empiezan a coger aire tras un periodo de tensión que obligó incluso a reprogramar cirugías no urgentes en el Hospital Universitario (Chuac) y a derivar pacientes al Materno Infantil Teresa Herrera por el aumento de los ingresados con COVID. Los especialistas consultados por este diario instan, con todo, a no bajar la guardia, y asumen que las celebraciones que vienen traerán consigo un aumento de los contagios. “Es difícil que el Carnaval no impacte”, advierten.

La demarcación coruñesa suma, en la actualidad, 4.724 infecciones activas de SARS-CoV-2, tras notificarse 299 nuevos positivos en 24 horas, según se desprende del último balance diario del Servizo Galego de Saúde (Sergas), elaborado con datos recogidos entre las 18.00 horas del martes y el miércoles. La presión hospitalaria afloja en el distrito sanitario, al caer la cifra de hospitalizados con SARS-CoV-2 hasta 118, según la estadística del Sergas, que revela que seis de esos pacientes están en la UCI. Para encontrar un dato similar, en lo que va de año, hay que remontarse al pasado 13 de enero, cuando la sexta ola de la pandemia estaba aún lejos de tocar techo en la demarcación coruñesa. La práctica totalidad de esos 118 enfermos ingresados con SARS-CoV-2 en el área sanitaria de A Coruña y Cee están en el edificio principal del Complexo Hospitalario Universitario (Chuac), 111 en planta y 6 en críticos. El paciente positivo restante se encuentra en un área de hospitalización convencional del centro privado Quironsalud. Bajan los contagios diarios, las infecciones activas y los hospitalizados con SARS-CoV-2 en el área sanitaria de A Coruña y Cee, y se estabiliza la carga viral en las aguas residuales coruñesas, según se desprende del último informe de CovidBens, recién salido del laboratorio. El análisis de las muestras recogidas entre los días 14 y 18 de febrero por los investigadores del proyecto, financiado por la EDAR de Bens, evidencian la tendencia a la baja de la presencia de coronavirus en ese medio, confirmándose, así, el "claro descenso" que ya se apreciaba en el informe anterior. El equipo científico del proyecto, integrado por microbiólogos del Instituto de Investigación Biomédica (Inibic) del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) y por ingenieros informáticos y estadísticos del Centro de Investigación TIC (Citic) de la Universidade da Coruña (UDC), ha detectado, no obstante, un repunte de la presencia de la subvariante BA.2 de ómicron, más transmisible, en las aguas residuales que se vierten a Bens, según se desprende del último informe del proyecto, que puede consultarse, como siempre, en el apartado correspondiente de la página web de la EDAR coruñesa (https://edarbens.es/covid19). En concreto, el modelo estadístico puesto a punto por los investigadores de CovidBens estima un porcentaje total de la subvariante BA.2 de ómicron del 18% en la población de la almendra que conforman la ciudad de A Coruña y sus cuatro concellos limítrofes (Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros). Los resultados del análisis de las muestras de aguas residuales recogidas entre los días 14 y 18 de febrero muestran que la variante ómicron (B.1.1.529), originaria de Sudáfrica y Botsuana, se encuentra al 96% en el conjunto de los cinco municipios que vierten aguas a la EDAR de Bens, y que la variante delta, detectada por primera vez en la India, apenas representa ya el 4% de la carga viral en ese medio. La OMS mantiene su vigilancia sobre BA.2 El último informe de CovidBens llega justo cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba de señalar que el sublinaje BA.2 de ómicron debe seguir siendo considerado una “variante de preocupación” y, por este motivo, mantiene su estudio, al observar que todo apunta a que es muy transmisible. El Grupo Asesor Técnico de la OMS sobre Evolución del Virus SARS-CoV-2 (TAG-VE), reunido el martes pasado para discutir la evidencia más reciente sobre la variante ómicron de interés, incluidos sus sublinajes BA.1 y BA.2, enfatizó que BA.2 debe seguir siendo monitoreado como un sublinaje distinto de ómicron por las autoridades de salud pública. La Xunta confía en continuar el avance hacia “la ansiada normalidad” en la hostelería El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, mostró su confianza en que la evolución de la pandemia de SARS-CoV-2 en Galicia permita continuar avanzando hacia la “ansiada normalidad” en la hostelería. Rueda inició la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta con un balance de la situación de la crisis sanitaria en la comunidad gallega, donde ayer bajaron en 55 los hospitalizados con el virus. La evolución de la pandemia de SARS-CoV-2 en Galicia ha motivado la decisión de extinguir la exigencia del certificado COVID en los negocios de hostelería, y su uso se limitará únicamente a hospitales y residencias, una medida que entrará en vigor a partir de esta medianoche. Tras la reunión del comité clínico del pasado martes, la Xunta acordó también ampliar el número de comensales por mesa a diez en interior y 20 en el exterior. Todo ello, según comentó el vicepresidente primero, se debe a que la comunidad gallega mantiene una “buena” evolución de la situación sanitaria, una tendencia que espera que perdure para “seguir dando pasos adelante hacia ansiada normalidad” en todos los ámbitos de la sociedad, incluida la hostelería.