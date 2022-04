El Viajes Interrías celebraba el pasado domingo su ansiado ascenso a 3ª RFEF. Un salto de categoría en el que ha jugado un importante papel Nati de Francisco, máxima goleadora del equipo con 15 tantos en una temporada que no ha pasado desapercibida para la élite del fútbol nacional.

Las ofertas, entre ellas una de un insistente equipo de Primera División además de otras varias de Segunda, no se hicieron esperar en el teléfono del representante de la delantera viguesa. Pese esa oleada de reconocimiento a su calidad le llega a la delantera en un momento en el que le toca decidir entre un futuro más allá de los terrenos de juego o un presente de vino y rosas.

“Es halagador el ver como hay clubes que reconocen tu trabajo”, reconoce una Nati de Francisco que también tiene muy claro que los cantos de sirena del deporte profesional no van a alterar su hoja de ruta. Desde hace unos meses se encuentra preparando las oposiciones al cuerpo de la Guardia Civil y es hacia ahí por donde quiere encaminar su futuro a corto-medio plazo.

Sostiene la jugadora que “llevo unos meses preparando las oposiciones que tengo en octubre y no me voy a salir de esa línea. Mi objetivo es ser Guardia Civil y disfrutar del fútbol mientras pueda, que espero que sean muchos años más”.

El Viajes Interrías celebraba el pasado domingo su ansiado ascenso a 3ª RFEF. Un salto de categoría en el que ha jugado un importante papel Nati de Francisco, máxima goleadora del equipo con 15 tantos en una temporada que no ha pasado desapercibida para la élite del fútbol nacional.

Las ofertas, entre ellas una de un insistente equipo de Primera División además de otras varias de Segunda, no se hicieron esperar en el teléfono del representante de la delantera viguesa. Pese esa oleada de reconocimiento a su calidad le llega a la delantera en un momento en el que le toca decidir entre un futuro más allá de los terrenos de juego o un presente de vino y rosas.

“Es halagador el ver como hay clubes que reconocen tu trabajo”, reconoce una Nati de Francisco que también tiene muy claro que los cantos de sirena del deporte profesional no van a alterar su hoja de ruta. Desde hace unos meses se encuentra preparando las oposiciones al cuerpo de la Guardia Civil y es hacia ahí por donde quiere encaminar su futuro a corto-medio plazo.

Sostiene la jugadora que “llevo unos meses preparando las oposiciones que tengo en octubre y no me voy a salir de esa línea. Mi objetivo es ser Guardia Civil y disfrutar del fútbol mientras pueda, que espero que sean muchos años más”.

Su trayectoria futbolística ya comprende pasos por la máxima categoría nacional en clubes como el Santa Teresa de Badajoz o el L´Estartit catalán. También muchas temporadas en el segundo escalafón en clubes como Olivo, Sárdoma, Granada o Córdoba. De ahí que los atractivos de las ligas profesionales no le suenen a nuevo a la delantera viguesa.

“Cualquier cosa que no me permita compatibilizar mi oposición con el fútbol no me interesa”, asegura una Nati de Francisco que va aún más allá en su convencimiento al darle la prioridad sobre su futuro futbolístico al propio Viajes Interrías, equipo al que llegó el pasado verano y al que no quiere traicionar. “Estoy muy contenta aquí y muy ilusionada. Renovar es mi primera opción y lo que tenga que ser será”.

Fútbol playa

Al margen de una destacada carrera como futbolista, Nati de Francisco tiene en el fútbol playa otra de sus pasiones. Su excelente nivel en esta disciplina ya le ha dado la posibilidad de ser internacional con España y disputar dos Campeonatos de Europa.

Su próximo reto en esta materia es el de disputar la liga española y la Champions con el Melilla sin perder de vista la oportunidad de volver a jugar en Italia para rematar el verano con el Pavia Beach, “la verdad es que nunca soy capaz de parar de entrenar”, concluye la delantera.