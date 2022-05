Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, en inglés) informaron de que investigan 109 casos y cinco muertes por hepatitis infantil grave en el país para determinar si la causa principal podría ser una infección por adenovirus.

Los casos fueron detectados en los últimos siete meses en 25 estados y territorios del país, más del 90% de los pacientes tuvo que ser hospitalizado y el 14% necesitó de un trasplante de hígado.

El subdirector de los CDC para Enfermedades Infecciosas, Jay Butler, dijo que no está clara la causa de este tipo de hepatitis en niños y señaló que los expertos han examinado varios motivos que ocasionan la hepatitis viral, pero que no los han encontrado en todos los casos. En más del 50% de los enfermos se encontró una infección por adenovirus, pero todavía no está claro que sea el instigador de la enfermedad. Los adenovirus son virus comunes que normalmente provocan síntomas de resfriado o gripe.

Butler remarcó que los científicos han descartado es que la vacuna contra la COVID-19 esté detrás, ya que la media de edad de los pacientes fue de dos años, con lo que la mayoría no ha sido inmunizado frente al coronavirus. Los CDC investigan si la hepatitis infantil grave tiene alguna relación con el virus SARS-CoV-2, que origina el COVID-19.

Mensaje de tranquilidad

Pese a estos datos, el responsable de los CDC quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a los padres y recordó que “la hepatitis grave en niños es rara”. “Los padres deberían adoptar precauciones estándar para prevenir infecciones virales, como lavarse las manos, cubrirse cuando se tosa o estornude, no tocarse los ojos, la nariz o la boca y evitar a personas que estén enfermas”, enumeró, y explicó que los síntomas de la hepatitis incluyen vómitos, orina oscura, heces de color claro y piel amarillenta.

Según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay más de 230 casos notificados de hepatitis pediátrica aguda de origen desconocido en varios países.