El presidente de los vacunólogos: “No es necesaria una cuarta dosis contra el COVID para la población general”

Monumental confusión la generada a raíz del anuncio realizado el jueves en televisión por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, apuntando a que, probablemente en otoño, “toda la población” recibiría una cuarta dosis de la vacuna del coronavirus. Tras puntualizar su propio departamento que, por ahora, la Comisión de Salud Pública sólo ha aprobado ese refuerzo para mayores de residencias y quienes pasen de 80 años, ahora son varios los expertos que enmiendan a Darias. Es el caso del presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV), Amós García Rojas, quien señala: “Con tres dosis la población general está perfectamente vacunada y no hay que considerar dar una cuarta”.

Carolina Darias afirmaba el jueves que “habrá cuarta dosis para toda la población”, ya que “así lo ha decidido ya la Comisión de Salud Pública”. E, incluso, avanzó que esa segunda dosis de recuerdo se administraría, probablemente, en otoño. Sin embargo, horas después, esa información fue contrarrestada desde el propio Ministerio de Sanidad.

Desde este departamento indicaban horas después que lo que ha aprobado este órgano es “seguir con estas dosis con los mayores que se encuentren en residencias y personas de más de 80 años, quedando a la espera de determinar la fecha de inicio de esta administración”. Actualmente, en España la cuarta dosis sólo se administra a las personas de muy alto riesgo, como algunos enfermos de cáncer, trasplantados, en diálisis o hemodiálisis, mayores de 40 años con síndrome de Down o que toman fármacos inmunosupresores.

Preguntado por esta cuestión Amós García Rojas, presidente de la AEV y, también jefe de la sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), se muestra tajante. No hay evidencia científica para recomendar una cuarta dosis a la población general. “La necesidad de una cuarta dosis en el contexto de la administración de vacunas del COVID-19 está claramente ligada a un concepto: la vulnerabilidad”.

Es decir, añade García Rojas, esa segunda dosis de recuerdo tiene sentido administrársela a “personas que, por su estatus, la protección generada por tres dosis puede no ser lo suficientemente robusta y, en este sentido, son básicamente los mayores de 80 años o menores de esa edad que tengan una situación de inmunodepresión. Por tanto, en este momento, sólo tiene sentido en esos casos. Y previsiblemente tiene sentido administrárselas a partir de otoño antes de que se inicie lo que puede ser un pico de SARS-CoV-2 porque es el periodo habitual en el que todos los virus respiratorios tienen el incremento de este número de casos”.

Según el presidente de la AEV la posibilidad de administrar esa cuarta dosis a los mayores de 70 y 60 años está todavía pendiente de la evidencia científica. “No hay en estos momentos suficiente evidencia científica que indique esa necesidad”, subraya el jefe de la sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud.

Y, por supuesto, asevera “la población general hay que considerar que, con tres dosis, está perfectamente vacunada y no hay que considerar dar una cuarta”. Es más, el presidente de los vacunólogos dice que lo que realmente le preocupa en este momento, más allá de una segunda dosis de recuerdo, es que hay “mucha población” que todavía no ha recibido la tercera dosis y, por tanto, no tiene la pauta completa.