Las farmacias de la provincia coruñesa promoverán, un año más, su ya tradicional campaña para incentivar el uso del fotoprotector, también en días nublados, según informaron ayer la vicepresidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña (COFC), Margarita Muñoz, y la vocal de Dermofarmacia de la institución colegial, Blanca González, durante la presentación de esta iniciativa.

“Nuestro verano. También con protección solar” será el lema de esa nueva edición de la campaña de fotoprotección del COFC, en la que se incidirá en la importancia de que no solo en días soleados sino también nublados, con temperaturas bajas o tiempo variable, se use el fotoprotector. Lo mismo con la mascarilla al no proteger su tejido de la radiación solar, según exponen desde la entidad colegial, con motivo de esta iniciativa.

Para difundirla, las oficinas de farmacia de la provincia de A Coruña emplearán las redes sociales y carteles, además de ofrecer consejos en sus propios establecimientos según informaron sus responsables.

Carrera nocturna

Por otro lado, el COFC recuperará este año la celebración de su Carrera Nocturna, que se celebrará el sábado 9 de julio en el paseo marítimo de O Burgo, en Culleredo. La prueba discurrirá a lo largo de cinco kilómetros para los adultos, y de 500 o 300 metros para los más pequeños.