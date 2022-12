En estas fiestas todo el mundo tiene mucha prisa por conseguir los mejores regalos. Sin embargo, no hay que olvidar que sigues conservando tus derechos como consumidor. Además, en esta época del año proliferan las estafas. Es lógico, a más ventas más riesgos corren los consumidores. Puede que ya hayas caído en alguna o que estés a punto de hacerlo. En las siguientes líneas te mostramos cómo puedes evitar caer en fraudes al realizar compras en Navidad online.

¿Cómo puedes hacer compras en Navidad online con seguridad?

Si quieres hacer compras en Navidad online con seguridad, te recomendamos que acudas a tiendas que te ofrezcan todas las garantías. Es decir, la mayoría de los comercios conocidos o las grandes plataformas de ventas en Internet son sitios en los que no te van a estafar. Esto no quiere decir que no puedas tener problemas al realizar tus compras y tengas que presentar una reclamación.

Con lo que sí debes tener mucho cuidado es con las compras en páginas que no son conocidas o que te ofrecen condiciones extrañas. Un método que cada vez es más habitual es crear una web que parece legal y ofrecer a través de ella productos muy rebajados. Una vez que hacen varias ventas, el sitio en Internet desaparece.

En algunos casos, recibes una compra que no tiene nada que ver con el producto que has adquirido. En otros, no vuelves a tener noticias del vendedor. Bueno, una sí, el cobro de la compra en tu tarjeta.

Es cierto que después puedes reclamar al banco su devolución, pero si somos sinceros, está claro que te va a costar un buen número de gestiones. La entidad bancaria te dirá que la compra la has autorizado y que debes demostrar que te han engañado. Aunque lo veremos más adelante, todo cambia si cuentas con asesoramiento profesional. Este Test de riesgo legal te ayudará a descubrir en tres minutos hasta qué punto lo necesitas.

Para evitar engaños de este tipo, debes comprobar muy bien que la página sea legal. Lo primero, es que compruebes que cuenta con el certificado de seguridad SSL, es decir, que la página empieza por “https”. También que tiene el símbolo en verde, algo que significa que la información va cifrada.

Otro aspecto importante es que cuente con el Aviso Legal y las Condiciones de Compra, demuestra que cumplen con las normativas y ofrecen sus datos para que los consumidores pueden ejercer su derecho a reclamar o a devolver la compra.

También te recomendamos que busques en foros opiniones sobre la empresa. Aunque suelen desaparecer en pocos días, quizás si llegues a encontrar información que te indique que estás en peligro.

Un último consejo: si desconfías, si la oferta te parece demasiado buena para ser verdad o si tu instinto te dice que no sigas, no lo hagas. Es mejor perder un chollo estas Navidades a que te estafen dinero.

¿Qué información te deben dar las empresas antes de efectuar una compra?

Además de todo lo que hemos visto hasta ahora, siempre que compras online tienes los mismos derechos que cuando lo haces en una tienda física. Deben poner a tu disposición sus políticas de devolución, sus servicios de atención al cliente, el plazo de devolución, los medios de pago… En general todos los datos que necesitas conocer para tener claro que tu compra va a ser segura.

No olvides que la Ley de Consumidores y Usuarios también cubre las compras online. En este caso, también tienes derecho a ser protegido y a que puedas ejercer tu libre derecho como consumidor. Sin olvidar que se deben respetar tu dignidad y tus intereses económicos.

Como comprador online, tienes derecho a que todos los productos que compras a través de Internet tengan una garantía de 3 años. También te deben indicar el plazo de devolución y que hacer si un producto viene defectuoso.

La empresa también es responsable de que su pedido llegue en el plazo acordado. Es cierto, que en algunas épocas del año pueden ampliar los días para la entrega, pero tienen que avisarte antes de que hagas el pedido. Si no cumplen lo pactado, también puedes reclamar.

¿Qué puedes hacer si la empresa no atiende tus reclamaciones?

Si la empresa en la que has comprado no atiende tus reclamaciones, debes llevarla a la Oficina de Atención al Consumidor de tu localidad. Debes recopilar toda la información que tengas, lo que incluye también la respuesta que te ha ofrecido el vendedor.

Los trámites son largos y muchas empresas parten de la base de que el consumidor se va a cansar y terminará desistiendo. Además, las alegaciones hay que presentarlas en la forma y tiempos adecuados.

Todo cambia cuando tienes a tu disposición un servicio de asesoramiento legal. Una reclamación hecha por un consumidor no tiene la misma fuerza que si es un abogado el que la presenta.

Es posible que pienses que para qué vas a contratar un servicio como este, pero si te paras a pensar, seguro que más de una vez has perdido de tus derechos como consumidor por no reclamar. Y seguro que es algo que te seguirá pasando hasta que no cuentes con esta defensa legal.

¿Por qué necesitas un servicio de asesoramiento legal?

Sin duda, todo lo que hemos visto a lo largo de este artículo deja claro que las estafas están a la orden del día. También que, aunque no te engañen, si pueden pasar por alto tus derechos como consumidor en muchos momentos de tu vida.

¿Quieres saber si realmente necesitas contar con asesoramiento legal? Entonces, no dejes de hacer este Test de riesgo legal. En solo tres minutos sabrás hasta qué punto el riesgo es real para ti. A partir de ahí, actuar para evitar estafas está en tu mano.

Por nuestra parte, te deseamos que tus compras en Navidad online sean todo un éxito y que si no lo son, te defiendas siempre legalmente.