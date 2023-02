Los premios Princesa de Girona Ousman Umar y Arantxa Martínez y el escritor Albert Espinosa protagonizarán la XIV edición del Congreso 'Lo Que De Verdad Importa'. Sus historias de solidaridad, esperanza y superación podrán seguirse por streaming a través de la página web de la Fundación LQDVI el próximo 3 de marzo y la inscripción ya está abierta en el mismo enlace, www.loquedeverdadimporta.org.

Se trata de un congreso organizado por la Fundación María José Jove y el Concello de A Coruña, y que cuenta con colaboradores como Fundación San Rafael, Vegalsa y Maritime Global Services. Entre los patrocinadores figuran Telefónica, Caixabank, Cantabria Labs, Fundación AXA, Gonvarri y Gestamp.

Protagonistas de la XIV edición del Congreso 'Lo Que De Verdad Importa'

Ousman Umar. Nacido en Ghana, llegó a Europa con 17 años. Tras un durísimo viaje durante 5 años en los que cruzó el desierto del Sáhara hasta llegar a Libia donde vivió 4 años. Cuando pudo ahorrar cogió un patera y finalmente llegó a España. Ya en Barcelona fue adoptado por una familia catalana. En 2012 fundó Nasco, ONG con sede en Ghana y Barcelona a través de la cual brinda educación en su país natal con la filosofía de alimentar mentes mediante el fomento de la educación digital cambiando el paradigma de la ayuda humanitaria. Fue Premio Princesa de Girona Social 2021.

Albert Espinosa. Escritor, guionista, actor y director de cine. A los 13 años le diagnosticaron un cáncer que le llevó a pasar diez años en hospitales. Esta experiencia vital le inspiró para crear sus trabajos más exitosos como el guion de la película “Planta 4ª” y la serie “Pulseras Rojas”, donde narra la historia cotidiana de un grupo de adolescentes que coinciden en un hospital a causa de sus enfermedades y habla, siempre con humor y ternura, del valor de la amistad, las ganas de vivir y el afán de superación. En 2022 publicó 'La noche que nos escuchamos', un libro salvavidas para todos aquellos que tengan algún problema.

Arantxa Martínez. Tras unos años trabajando en banca de inversión, en marketing estratégico y finanzas en París y Dublín, en Merrill Lynch, se fue a India como voluntaria cooperante. Fue en ese momento cuando descubrió que podía aprovechar sus conocimientos y experiencia profesional en marketing estratégico y aplicarlos al sector social, a fin de hacer llegar los fondos a más personas. En 2009 fundó ONG It will be centrada en combatir la pobreza a través de la innovación tecnológica. Fue premio Princesa de Girona 2018.