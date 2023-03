España descarta llevar el fin del cambio de hora a debate durante su presidencia de la UE

El fin del cambio de hora en la Unión Europea (UE) no tiene fecha. Pese a que en 2019 la Comisión Europea y el Parlamento Europeo se comprometieron a poner fin a esta práctica, los gobiernos de los estados miembros no parecen estar por la labor. Los expertos de la Barcelona Use of Time Iniciative confiaban en que España, que asumirá la presidencia del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de este año 2023, utilizase esa posición para poner en la agenda el fin del cambio de hora y se consensuara con los estados miembros un calendario. No será así. España no llevará el tema en la agenda, según fuentes del Gobierno.

Falta de consenso La Barcelona Use of Time Iniciative ya tenía asumido el no. Marta Junqué, cocoordinadora de la plataforma, explica que en la última reunión mantenida con el Ministerio de Asuntos Exteriores para pedirles que pusieran el tema sobre la mesa, se les dijo que “habían sondeado a los estados miembros y que no había consenso sobre este tema para ponerlo en la agenda durante los seis meses de presidencia española”. ¿En qué no hay consenso entre los Veintisiete? En el detalle de cómo ha de ejecutarse ese fin de la reforma horaria. Es decir, con qué horario nos quedamos (el de invierno o el de verano) y en qué franja horaria queda cada estado miembro si se acuerda ir con el horario natural. A España le correspondería, por ejemplo, el horario del Reino Unido. También a Francia, Portugal y Bélgica. No se trata solo de cambiar la hora, sino en plantear una reforma más ambiciosa. Franja correspondiente “Un mal final sería acabar con el cambio de hora pero que cada país siguiera en su actual franja horaria, en muchos casos no natural, y que nos quedáramos con el horario de verano. Un buen final sería suprimir el cambio de hora, que cada país se situará en la franja horaria que le corresponde naturalmente y que nos quedáramos con el horario de invierno”, resume Junqué.