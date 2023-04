La primera licencia de obra para una vivienda sobre la colada del volcán de La Palma ha sido concedida a un vecino de La Laguna, Ricardo Camacho, quien pretende reconstruir su hogar en el mismo lugar donde hace año y medio, el 20 de octubre de 2021, fue sepultado bajo al menos dos metros de lava.

Junto a las ruinas del colegio de La Laguna, en la frontera entre urbanizaciones y los muros de basalto producidos por la erupción, está la parcela donde este vecino levantará de nuevo su vivienda, aunque reconoce que "será más modesta que la anterior, antes tenía un caserón de 400 metros cuadrados, ahora será más sencillita, acorde a mi situación actual".

Ricardo Camacho reconoce que "es una alegría, no solo para mí sino para el resto de vecinos en mi misma situación, que ya se haya concedido una licencia para construir sobre la colada gracias a que se redujo el área de exclusión".

Está convencido de que "poco a poco recuperaremos la vivienda que teníamos anteriormente".

Este afectado por el volcán, enfermero de profesión, ha recibido las ayudas del Estado y del Cabildo de La Palma así como la indemnización de su seguro de hogar, por lo que "recursos económicos para empezar a construir hay, que he puesto muchas inyecciones a lo largo de mi carrera", bromea.

"El problema ahora está en la mano de obra en el sector de la construcción. Si fuera por mí yo empezaba la obra hoy mismo, los arquitectos me han dicho que sí, que es viable construir sobre estos muros de lava", comenta Camacho mientras observa a los peones trabajando en la reconstrucción de las carreteras de la zona.

Para comenzar la construcción de su nueva vivienda se deben de realizar una serie de comprobaciones previas de la temperatura y estabilidad de la colada, además de un desmonte de material lávico para nivelar la parcela sobre la que estará ubicada la nueva casa de Ricardo Camacho y su familia.

120 licencias para afectados por la erupción

A Camacho no le asusta reconstruir en la misma ubicación donde hace 18 meses las coladas de lava del volcán conocido hoy en día como Tajogaite avanzaron en dirección al mar, porque "volcanes hay en todas partes de la isla. Esta es la segunda erupción que vivo, no me asustó mientras estaba en activo y eso que se llevó mi casa y la de otros muchos".

A menos de cien metros de la parcela de Ricardo Camacho, cubierta en su totalidad por el malpaís que creó el volcán Tajogaite, existen adosados que se salvaron de los ríos de lava gracias, según cree este vecino, a que "mi casa y la del vecino, que eran grandes, hicieron de muro de contención para que la colada no llegara a la urbanización de al lado".

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane trabaja en la tramitación de una decena de licencias para construir sobre las coladas, al igual que la otorgada a Ricardo Camacho, además de haber concedido un total de 120 licencias de construcción en suelo rústico a afectados por la erupción, según el Decreto Ley 4/22 aprobado por el Gobierno de Canarias.

Ricardo Camacho confía en que su actual ilusión sea pronto la de otros vecinos con propiedades en el entorno de las coladas para que los barrios de La Laguna, Las Manchas o Las Norias, entre otros, vuelvan a ser "algo parecido, aunque no lo mismo", que era antes de que las coladas del volcán borraran todo lo que encontraron a su paso.