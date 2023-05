El Palacio de Congresos de A Coruña (Palexco) albergará el XXIII Encuentro Nacional de Familias de personas con síndrome de Down, organizado por Down España y Down Coruña, que reunirá, del 12 al 15 de octubre, a 450 integrantes del colectivo de todo el país. El encuentro fue presentado ayer por el presidente de Down Coruña, Ricardo Santos; el director gerente de Down España, Agustín Matía; el delegado de la Xunta, Gonzalo Trenor; la alcaldesa, Inés Rey; y la concejala de Benestar Social, Yoya Neira.