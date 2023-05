Inserción: influye qué estudiar y dónde

En apenas dos semanas, miles de jóvenes gallegos se enfrentarán a las pruebas de selectividad, que decidirán su futuro en los campus. De su expediente de Bachillerato y de la nota de la ABAU dependerá, o no, que puedan acceder a la carrera deseada. La cuestión es cuál. Orientadores de instituto gallegos defienden que a la hora de elegir un camino en la facultad, o un ciclo, los jóvenes consideren aquello que les gusta y que se les dé bien. No obstante, la Acsug (Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia) también pone a disposición de los estudiantes un análisis de la empleabilidad de cada carrera en el SUG concebido para apoyarlos en esas disyuntivas.

El proyecto U-Ranking, una iniciativa sin ánimo de lucro de la Fundación BBVA y el Ivie, está pensado para lo mismo, para “facilitar” la decisión a quienes aspiran a formarse en los campus, e incluye, entre otros, una ordenación de 67 universidades de todo el Estado en función de sus resultados en inserción laboral. En esa lista, liderada por la Universidad Politécnica de Madrid y con la Universidad de Almería en el puesto de cola, la primera universidad gallega que aparece es A Coruña y lo hace en el puesto 27; seguida de Vigo, en el 33, y de Santiago, en el 41, todas ellas en el tramo central. Clasificación No obstante, al margen de esa valoración global, resultado de combinar varios índices y de considerar el abanico de titulaciones de cada campus, el U-Ranking ofrece datos de empleabilidad por grupos de estudio. La Universidade da Coruña (UDC) es la mejor situada de las instituciones de enseñanza superior gallegas en el ranking global, pero también en varios grupos de titulaciones, como es el caso de las vinculadas a negocios, administración y derecho (puesto 41 de 70) y, en especial, de los relacionados con servicios (ocupa el décimo lugar de 44). Por su parte, la Universidade de Santiago (USC) consigue el número 10 (de 57) en el ámbito de la salud y servicios sociales; el 11 de 26 en agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y veterinaria; el 24 de 57 en educación; el 15 de 43 en ciencias; el 35 de 53 en ciencias sociales, periodismo y documentación; y el 28 de 50 en artes y humanidades. En la familia de títulos vinculados con Informática, es la Universidade de Vigo (UVigo) la primera de la comunidad en aparecer, en el puesto 33 de 45. Es también la gallega mejor situada, en este caso en la posición 21 de 62, en el apartado relativo a carreras relacionadas con ingeniería, industria y construcción. Conclusiones El informe concluye que la titulación cursada es la variable con un mayor impacto sobre la inserción y la calidad del empleo y como segundo determinante “más importante” menciona la comunidad donde el egresado fija la residencia tras finalizar los estudios, de ahí que los autores incidan en la movilidad. Añade que el ranking de universidades por inserción se ve influido asimismo por los títulos ofertados y la comunidad donde se ubican. Otro ranking universitario es el de la Fundación CYD, cuyos resultados se hicieron públicos ayer y que sitúa a Galicia entre las comunidades con indicadores de mayor rendimiento en el capítulo de transferencia de conocimiento, donde se valoran patentes o spin-offs. Además, la comunidad gallega destaca por sus indicadores en tasa de graduación, fondos externos de investigación captados y liquidados, publicaciones interdisciplinarias, ingresos por licencias, publicaciones internacionales o fondos de investigación regionales.