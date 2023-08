El cirujano coruñés Diego González Rivas lleva su técnica a Sierra Leona y Liberia

Los medios nacionales de Sierra Leona y Liberia se han hecho eco de la contribución del médico coruñés Diego González Rivas y la Fundación que lidera, según ha informado la propia organización.

Las noticias sobre las cirugías y la donación de material quirúrgico han sido destacadas en los principales diarios de ambos países, que resaltaron el impacto positivo que ha tenido la misión promovida por el doctor González Rivas en la atención médica y la calidad de vida de los pacientes de esos dos territorios africanos.

El cirujano coruñés Diego González Rivas ha acercado su técnica “mínimamente invasiva” a Sierra Leona y Liberia. La Fundación que lleva su nombre, con el apoyo de la Fundación del Real Madrid y la Fundación Laliga, ha donado a dos hospitales el material necesario para realizar intervenciones quirúrgicas mínimamente invasivas, en una misión humanitaria en estos países africanos para brindar atención médica a personas con pocos recursos.

“Por primera vez en mi vida, evaluamos a los pacientes con radiografías de tórax (no había tomografías computarizadas disponibles) y no había ningún equipo toracoscópico en todo el país. Donamos una cámara y toracoscopio portátil, un conjunto completo de instrumentos VATS, broncoscopios, tubos traqueales, drenajes, etc. Hubo meses de arduo trabajo a través de nuestra fundación para hacer posible este momento histórico”, relata el cirujano coruñés.

González Rivas, que ha realizado más de 9.000 videocirugías de pulmón en más de 131 países, ha sido recibido por el Ministro de Salud de Sierra Leona, Austin Demby, quien ha agradecido el avance médico llevado al país, en un “precedente histórico”.

Uniportal VATS

La técnica mínimamente invasiva uniportal VATS permite realizar cirugías en pacientes con los pulmones afectados por tuberculosis y aspergiloma. Durante la intervención quirúrgica se extirpan tumores y se realizan intervenciones con incisiones mínimas, lo que supone una recuperación más rápida y menos dolorosa para los pacientes.

Uno de los principales proyectos de la Fundación Diego González Rivas es llevar a África una unidad móvil quirúrgica que se prevé que estará lista a principios de 2024. “Trabajamos para hacer posible una cirugía global y de calidad, y para seguir llevando esperanza y cuidado médico a aquellos que más lo necesitan”, afirma el doctor

Los medios nacionales se hacen eco de la noticia.