A Coruña estrena una consulta de infecciones de transmisión sexual pionera en Galicia

“En los últimos años, hay una preocupación creciente por un aumento de las infecciones de transmisión sexual (ITS), y también por un cambio o una mayor presión para nosotros en el contexto de las resistencias crecientes a algunos gérmenes, no en nuestra población, sino a nivel mundial. La literatura científica, en el mundo de la Microbiología-Infectología, está recogiendo un montón de casos de ese tipo, y hay una inquietud internacional, y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por este tema”, advierte Álvaro Mena, especialista de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del área sanitaria de A Coruña y Cee, dependiente de Medicina Interna. Un servicio hospitalario que, junto con el de Microbiología, dirigido por Germán Bou, ha estrenado, recientemente, una consulta específica sobre ITS, pionera en Galicia, que busca “consensuar pautas de actuación” con los profesionales de Atención Primaria y de otras especialidades médicas implicadas en el diagnóstico y seguimiento de las infecciones de transmisión sexual y “acelerar el manejo” de los pacientes para “frenar las cadenas de transmisión”.

“Desde nuestra experiencia, que parte, en primer lugar, del seguimiento de las personas con VIH, pero también de la puesta en marcha de los programas de PrEP (profilaxis prexposición), de los programas relacionados con el cribado del virus del papiloma humano (VPH) y de distintas situaciones, vimos que hay una necesidad de mejorar la atención de las ITS. El Servizo Galego de Saúde (Sergas) y su Dirección Xeral de Saúde Pública también se han hecho eco, en los últimos años, de esa necesidad, y este es el motivo por el que nos hemos puesto a funcionar y hemos iniciado esta consulta específica de infecciones de transmisión sexual. No obstante, la atención a las ITS es algo que ya se hace, desde distintos agentes, de siempre: en la Atención Primaria, que es el primer escalón, y también en determinados servicios hospitalarios, como Dermatología, Ginecología, Urología...”, aclara el doctor Mena, quien especifica que, lo que se pretende con la nueva consulta de ITS del área sanitaria de A Coruña y Cee, es hacer la atención a esas infecciones “de una manera más agregada”, y “consensuar pautas de actuación” y de “manejo” de los pacientes. “La idea es que todos aportemos e intentemos homogeneizar nuestras acciones. Cuando desde la Unidad de Enfermedades Infecciosas se pone en marcha esta nueva consulta de ITS, nuestra visión no es la de ‘vamos a llevar nosotros todas las ITS’, sino ‘vamos a intentar agregar conocimiento y pautas de actuación para que, en todos los agentes implicados, se haga una buena atención de ese tipo de infecciones”, reitera el especialista.

Una consulta de ITS que, “si tiene una característica, es la rapidez en la respuesta”, destaca Germán Bou, jefe de Microbiología de la demarcación sanitaria coruñesa, y detalla: “Se intenta agilizar el manejo del paciente con patología infecciosa de tipo ITS. Eso también facilita la búsqueda de los contactos, las cadenas de transmisión… porque, si diagnosticamos rápido, también podremos cortar rápidamente esas cadenas de transmisión de los afectados a sus parejas sexuales. Para Microbiología, participar en esta consulta de infecciones de transmisión sexual con los profesionales de la Unidad de Enfermedades Infecciosas —que, como ha explicado el doctor Mena, no es exclusiva de estos servicios—, ha permitido mejorar el diagnóstico microbiológico de las patologías de las ITS. De hecho, gracias a ello, implementamos sistemas de ‘PCR multiplex’ que son muy fiables y rápidos, y que nos permiten diagnosticar con alta fiabilidad las bacterias o los virus que causan ese tipo de infecciones”.

Con respecto a las vías de acceso a esta nueva consulta de ITS del área sanitaria de A Coruña y Cee, Álvaro Mena explica que, “la primera, que ya funcionaba desde hace tiempo, es la Atención Primaria”. “Los profesionales de los centros de salud nos hacen e-consultas (virtuales) y, en plazos de 24 a 48 horas, se da una respuesta. Esas e-consultas pueden ser de consejo y asesoramiento, o bien de elección de fármacos (antimicrobianos) o de estrategias diagnósticas y demás”, apunta el doctor Mena, y prosigue: “Nuestro funcionamiento es ‘de puertas abiertas’. Creemos que dar una atención temprana es fundamental. Si un paciente acude a su centro de salud y está manejado desde Atención Primaria es fantástico, y además recibe la misma atención que se le puede dar desde la consulta de ITS. No obstante, hay otras personas que acuden, a través de ONG, o de manera directa, a nuestra consulta, y nuestra primera prioridad es poder darles asistencia en el día. Queremos que la gente pueda venir cuando tiene un problema, o llamar por teléfono, y acudir al día siguiente para la toma de muestras y el inicio del tratamiento de manera precoz, y también para hacer una búsqueda de los posibles contactos de riesgo. Esto es primordial, como apuntaba el doctor Bou, para cortar las vías de transmisión”, señala.

Enfermería “gestora”

“A partir de ahí —continúa—, intentamos siempre hacer un diagnóstico microbiológico. Tenemos muy buena relación entre los servicios, y muy buenos tiempos de respuesta (esto es fundamental) y, desde ahí, se hace un abordaje terapéutico y un seguimiento, que intentamos siempre aprovechar también para la búsqueda de contactos y para hacer asesoramiento y esa parte de educación sanitaria”, refiere el doctor Mena, quien reivindica, en este punto, “el papel de la enfermería gestora”. “Enfermería que se encarga de poner a los afectados los tratamientos parenterales (inyectables) directamente en el hospital —algo muy importante, sobre todo, porque a veces damos atención a personas con problemas de acceso al sistema sanitario (por ejemplo, inmigrantes en situación a lo mejor no regular)—, y que también articula, muchas veces, el seguimiento, presencial o telefónico. Es fundamental que los afectados por ITS sientan que pueden contactar con nosotros si tienen un problema, o si lo vuelven a tener, sin sentirse juzgados y sin que les suponga una estigmatización”, subraya.

Precisión diagnóstica

En la misma línea, Germán Bou agrega: “El diagnóstico microbiológico es importante, evidentemente, para la detección temprana de un caso, como comentaba el doctor Mena, pero también para pautar el tratamiento antibiótico correcto. Y eso solo te lo puede dar un diagnóstico microbiológico preciso. De otra manera, estaremos tratando empíricamente infecciones de transmisión sexual para las que, quizás, el tratamiento no sea adecuado. En este sentido, lo que nosotros hacemos es utilizar un sistema molecular de PCR múltiple que identifica el patógeno perfectamente, con lo cual puedes asignar o pautar el tratamiento adecuado. Además, aparte de un diagnóstico temprano, molecular, hacemos cultivos bacterianos de todas las muestras, lo cual nos permita analizar la sensibilidad antibiótica de los patógenos asociados a la ITS”, especifica el jefe de Microbiología del área sanitaria coruñesa, y recalca: “Esto es primordial porque, como bien sabemos, el tema de la resistencia está ahí. Cuanto antes diagnostiquemos un agente bacteriano o vírico asociado a una infección de transmisión sexual, antes daremos un antibiótico correcto o no lo daremos, en función de lo que salga. Esta nueva consulta de ITS cubre también esta faceta”.

“Nuestra idea es que en toda el área sanitaria de A Coruña y Cee se manejen las ITS de manera adecuada”, hace hincapié Álvaro Mena, y detalla: “Obviamente, tenemos que emprender, también, labores docentes o de permitir que compañeros de otras zonas del área tengan la capacidad de venir a actualizarse en este campo. Esto es algo que tenemos en mente y pendiente de iniciar: desde recordar cómo se tienen que recoger las muestras de manera adecuada, hasta actualizar los conocimientos en el manejo de las infecciones, porque lo ideal es que todos seamos capaces y nos sintamos cómodos haciendo ese trabajo para que el problema sanitario se ataje cuanto antes”, concluye el experto.

“Por suerte, no vemos muchos más casos de VIH”

“Las infecciones de transmisión sexual (ITS) que vemos ahora, con más frecuencia, son las habituales: las uretritis y proctitis, y más específicamente en la mujer, las cervicitis y vaginitis, causadas por los gérmenes más comunes de las ITS. Mucha clamidia, gonococo... y también micoplasma, un problema creciente en España”, advierte Álvaro Mena, especialista de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del área sanitaria de A Coruña y Cee, quien considera, no obstante, que “la mejora en las estrategias diagnósticas” puede haber favorecido que las ITS “se detecten más que hace años”, debido a la incorporación de “las técnicas moleculares” ya citadas por Germán Bou, jefe de Microbiología de la demarcación sanitaria coruñesa. “Por suerte, no estamos viendo muchas más infecciones por VIH que en años anteriores. Pienso que los programas están funcionando, desde la profilaxis prexposición (PrEP), hasta los de cribado, diagnóstico precoz y alarma”, resalta. “Lo que sí estamos viendo también —prosigue el doctor Mena— son muchas infecciones por el virus de papiloma humano (VPH), probablemente, porque las estamos buscando más y porque tenemos programas específicos de cribado, no sólo en mujeres, que históricamente ya existían, sino también en canal anal, en pacientes de ambos sexos”, detalla el especialista de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Chuac, quien ve “probable” que el “impacto de la vacunación” contra el VPH se note “con el tiempo”. “Pero todavía es un poco pronto”, señala. Con respecto a otras ITS, Álvaro Mena especifica que “casos de hepatitis”, ven “menos, por suerte”. “Sí nos encontramos alguna hepatitis aguda de tipo C, sin embargo, con la actual cobertura vacunal en España, vemos pocos casos nuevos, alguno importado, aunque pocos. Aquí no sucede lo mismo que en las grandes ciudades, como Madrid y Barcelona, pero quizás un caso al mes sí nos llega”, reitera el especialista coruñés.