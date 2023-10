La Fundación María José Jove; Pensando en Ti, programa de la Radio Galega; la periodista Cristina Saavedra; Estrella Galicia; y la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue recibieron los Premios Solidarios del Grupo Social ONCE en Galicia 2023, durante una gala celebrada ayer en A Coruña., que contó con la participación de Miguel Carballeda, presidente del Grupo Social ONCE; Carlos Fernández Lamigueiro, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Galicia; Fabiola García Martínez, conselleira de Política Social e Xuventude; Elena Rivo López, conselleira de Emprego e Igualdade; Inés Rey, alcaldesa de A Coruña; José Tomé Roca, presidente de la Deputación de Lugo; María Dolores Fernández Galiño, Valedora do Pobo; Manuel Martínez Pan, delegado de la ONCE en Galicia; Julio Abalde, rector de la Universidade da Coruña; Arturo Parrado, director xeral de Inclusión; y Begoña Fernández, directora xeral de Persoas con Discapacidade de la Xunta, entre otras autoridades.

En la categoría de Institución, organización, entidad u ONG, el Premio Solidarios fue para la Fundación María José Jove; en el apartado de Programa, artículo o proyecto de comunicación, el galardón fue para el programa Pensando en Ti, de la Radio Galega; el Solidarios para la persona física fue para la periodista oleirense Cristina Saavedra; en la categoría de Empresa, fue galardonada la cervecera coruñesa Estrella Galicia; mientras que, el Premio Solidarios en la categoría de Estamento de la Administración Pública, se lo llevó la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), que este año celebra su 30 aniversario.