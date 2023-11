Los trabajadores de las escuelas infantiles privadas vuelven este miércoles a la huelga para reclamar el desbloqueo de las negociaciones del convenio colectivo del sector, un paro que afecta también a las guarderías municipales puesto que los empleados son de concesionarias. Según informan en un comunicado, los centros ofrecerán en esta jornada unos servicios mínimos. Los trabajadores se manifestarán a las 12.00 horas de este miércoles en la plaza de Pontevedra, con una marcha hasta el Obelisco.

Las guarderías fuera de la red municipal también ofrecerán esos servicios durante esta jornada, incluida Escuelas Populares Gratuitas, de la Ciudad Vieja, que en la anterior jornada de huelga —celebrada el pasado día 8 de noviembre— decidió cerrar sus puertas y no dar clases. El cambio de postura obedece a una orden de la Xunta, según informa el centro en un comunicado, que atenderá a dicha orden y por lo tanto mantendrá sus once aulas abiertas y en funcionamiento a jornada completa. Aún así, los padres de los alumnos confirman que en su mayoría apoyarán al profesorado en sus reclamaciones y, por lo tanto, no enviarán a sus hijos al centro.

La huelga, convocada por CCOO y a la que en Galicia se han unido CIG y SNEP, busca desbloquear las negociaciones del convenio colectivo del sector de las escuelas infantiles y conseguir una revisión al alza de los salarios.