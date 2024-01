Científicos chinos han desarrollado una estrategia de entrega en múltiples etapas de micro-nanorrobots controlados magnéticamente basados en un modelo de órganos-en-un-chip (OOC) construido con células humanas. Este enfoque proporciona una nueva vía de investigación para la entrega precisa y eficiente de medicamentos dirigidos dentro del cuerpo.

El equipo de investigación de la Universidad Jiao Tong de Shanghái recientemente publicó los resultados de investigación relacionados en una revista autorizada de microfluidos.

Con la tecnología de impresión 3D micro-nano de vanguardia, el equipo construyó un modelo jerárquico de OOC vascularizado. Un órgano-en-un-chip puede recapitular la estructura y función de diferentes órganos en el cuerpo humano.

"Nos enfocamos principalmente en células humanas como sujetos experimentales. Infundimos el gel necesario que contiene las células en el chip para su cultivo", dijo Wang Xiaolin, investigador asociado en la Escuela de Información Electrónica e Ingeniería Eléctrica de la Universidad Jiao Tong de Shanghái, y también líder del equipo de investigación.

Los OOC infundidos con una mezcla de células humanas y matriz extracelular se desarrollarán en una red tridimensional de capilares en cuatro o cinco días.

Luego, los investigadores infunden micro-nanorrobots guiados magnéticamente en estos OOC, y sus trayectorias pueden verse claramente bajo el microscopio.

"Con un campo magnético externo, podemos navegar un micro-nanorrobot dentro del vaso sanguíneo. Por ejemplo, podemos enviarlo de un punto a otro. Nuestro objetivo es desarrollar aplicaciones futuras para la entrega precisa de medicamentos dirigidos", dijo Wang.

"Podemos utilizar estos modelos in vitro para facilitar el cribado de medicamentos, lo que puede reducir aún más el costo de la investigación de medicamentos y mejorar la eficiencia del desarrollo de medicamentos. El tratamiento médico es otra área de aplicación. Por ejemplo, podemos construir un OOC in vitro para un paciente con tumor, que puede considerarse como el sustituto del paciente. Luego, podemos probar diferentes medicamentos en el OOC para ver si son efectivos o no, lo que a su vez ayudará a guiar la medicación clínica", dijo Wang.