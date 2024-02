Era la tercera vez que la poeta y editora Yolanda Castaño daba un pregón en Lalín: las dos anteriores habían sido en una Feira do Libro y en el Cocido do Orgullo. La de ayer, en la Feira do Cocido, “me subís al más alto rango del cariño que una feira gastronómica puede expresar por alguien”, aseguró, convirtiéndose en la primera escritora pregonera de esta Festa de Interese Turístico Internacional y sumándose a la lista que ya conforman Álvaro Cunqueiro, Carlos Casares, Víctor Freixanes, Celso Emilio y Alfredo Conde.

El cocido y los cigarróns desatan el Entroido / S. Soutelo / J. Fraiz

Ante miles de personas, la Premio Nacional de Poesía repasó en menos de 15 minutos las bondades del cocido, “metáfora de cómo la cultura debe ser: que conjugue el sostén de la proteína, el delicado recebo del hidrato y una verdura capaz de vitaminarnos”. Vio el cocido como metáfora de la diversidad, ya que cuenta con 27 ingredientes, el número de países integrantes de la UE. Y, ya tirando de humor, señaló que “en todo cocido hay un garbanzo negro” y “siempre hay unos cuantos chorizos”.

El cocido y los cigarróns desatan el Entroido / S. Soutelo / J. Fraiz

El Carnaval y sus tradiciones brotaban al tiempo en Verín y Xinzo de Limia. “Hay alguno que hoy va a misa solo para vernos a la salida. Antiguamente, el cura no aparecía fuera de la iglesia, pero este año otra vez el sacerdote cogió el micrófono y también nos bendijo con agua bendita”, resumió Juan Castro, uno de los cigarróns que participaron en la tradición que une religión y fiesta profana, Entroido y catolicismo, perfectamente permeables en Galicia. Varios cigarróns recorrieron en masa las calles de Verín con la típica máscara.

En Xinzo de Limia, otro de los vértices del Triángulo Máxico, el domingo de corredoiro es la fecha señalada para el estreno de las pantallas, la máscara tradicional de la zona. Varios centenares recorren el barrio en un Entroido declarado como Fiesta de Interés Turístico Internacional.