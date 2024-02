Las lentillas de colores para Carnaval pueden ser traicioneras

Estamos en plena época de Carnaval, una de las fiestas más esperadas por buena parte de los gallegos. La ropa de diario no tiene cabida porque cada día es una oportunidad para caracterizarse. Y es de lo más divertido, pero debe hacerse con cautela, sobre todo cuando se quiere cambiar el color del iris del ojo. Y es que, según explica la presidenta del Colexio de Ópticos Optometristas, Esther Amaro, “cada año nos llegan personas con algún problema en el ojo por usar lentillas en Carnaval sin nuestra supervisión”, lamenta. “Es una osadía comprar lentes de contacto de colores por internet, como también lo es que se vendan online o en tiendas de disfraces como un complemento más. No deja de ser un cuerpo extraño que va al ojo y que mal adaptado puede implicar muchos problemas”, señala.

Esther Amaro recuerda que, independientemente del uso que se les vaya a dar, “son lentes de contacto y van pegadas directamente sobre la córnea”, dice. “No todos tenemos el ojo igual, ni la misma cantidad de lágrima y hay que hacer una adaptación. El óptico optometrista tiene que ver si esa lentilla tiene un radio de curvatura adaptado a nuestro ojo, si el diámetro es el adecuado o si el aporte de lágrima es compatible con las lentes... exactamente igual que haríamos con una lente correctora”. Recalca la especialista que además si se van a querer usar en Carnaval hay que acudir con tiempo a adquirirlas porque habrá que hacer una adaptación. “Lo recalco, sobre todo, porque viene muchas veces gente que jamás ha usado lentes de contacto y de pronto se las quiere poner toda esa noche”, explica. Además el óptico optometrista es quien debe instruir al cliente en el uso, manipulación y conservación de las mismas, sobre todo cuando nunca se han usado antes. Lamenta la especialista que siga habiendo gente “que se las intercambie, lo que es una barbaridad porque en la lágrima va de todo. Si tienes una infección en el ojo, se la vas a transmitir a la otra persona”, recalca.

Unas lentillas bien adaptadas son de lo más cómodo, o si no que se lo digan a las personas que las usan a diario, pero si no lo están pueden ser muy perjudiciales a corto y largo plazo. “Cualquier erosión en el ojo es muy incómoda y las consecuencias no son nada agradables. Cada año, durante Halloween y Carnaval, desde el Colexio advertimos de los peligros de un mal uso de las lentillas de fantasía, pero se siguen vendiendo por internet”.