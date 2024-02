Nuevo desabastecimiento en las farmacias gallegas: escasean las bolsas de orina

Las farmacias gallegas suman un nuevo episodio en el desabastecimiento de sus suministros médicos. Las bolsas de orina, empleadas por pacientes con incontinencia o retención urinaria o por aquellas personas que han sido intervenidas quirúrgicamente, escasean en las boticas de la comunidad desde hace más de tres meses. “Actualmente, la gran mayoría de bolsas de drenaje están agotadas”, sostiene el farmacéutico Ignacio Labella, miembro de la junta directiva del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña (COFC). “Tan solo quedan disponibles alrededor de tres o cuatro modelos”, dice.

“Es misión imposible encontrarlas”, aseguran desde la farmacia Castiñeiriño de Santiago. “Hay gente que va al hospital a pedirlas e incluso quien reutiliza las que tiene”, añaden.

Desde la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami) manifiestan preocupación ante la falta del producto sanitario. “Nos hemos hecho eco de varios testimonios de gente afectada por el desabastecimiento aquí en Galicia”, sostiene el presidente de la organización, Anxo Queiruga. “Para la gente que padece este tipo de problemas, las bolsas de drenaje son imprescindibles en su día a día. No se pueden permitir prescindir de ellas”, asevera.

Queiruga asegura que Cogami ya se ha puesto en contacto con el Ministerio de Sanidad, que es el organismo competente en este ámbito, para pedir más información al respecto. “La raíz de esta falta de suministro está en la quiebra de la empresa farmacéutica Coloplast, con sede en Irlanda, el pasado noviembre. Esta corporación es quien suministraba a España estas bolsas de ostomía. Le correspondía alrededor del 75% del abastecimiento en el conjunto del país”, explica Queiruga, que sostiene que no habrá una solución hasta dentro de un mes como mínimo.

Esta falta de suministro de bolsas de ostomía no es algo exclusivo de Galicia. Tal y como sostiene la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), el desabastecimiento está repercutiendo a nivel estatal y europeo. Y es que la empresa Coloplast se encargaba de surtir de este producto a todo el continente.

La Aemps ya se ha puesto en contacto con las dos empresas que fabrican estas bolsas de drenaje en España (Tecnoclinic y Jolfamar) para que pongan en marcha nuevas líneas de fabricación del producto y poder hacer frente a la situación. Ambas han accedido a aumentar su producción y esperan que, a finales de marzo, puedan reducir el tiempo de suministro.

En Galicia, el galopante desabastecimiento está sembrando desasosiego en aquellos que se ven obligados a recurrir día tras día a estos recursos de drenaje. “Por ahora no he tenido ningún problema grave de abastecimiento, pero estoy verdaderamente preocupado”, sostiene José (nombre ficticio por cuestiones de anonimato), un vecino de Pontevedra que necesita utilizar estas bolsas de orina. “En alguna ocasión no tenían bolsas en la farmacia y tuve que ir hasta dos o tres días después a recoger mi suministro mensual”, apostilla.

José afirma que carencia de bolsas de orina empezó a notarse hace tres meses, coincidiendo con la quiebra de la empresa irlandesa. “Poco antes, el médico me había cambiado a esa marca”, apunta.

Este afectado destaca que las bolsas de orina son esenciales para poder desarrollar su vida de manera normal. “Uso dos cada día; una de pierna, que es portátil, y otra especial para dormir”, apunta. José se plantea medidas drásticas si el desabastecimiento se mantiene. “Si la cosa no mejora, tendré que optar por repetir bolsas. Aunque sea antihigiénico, no me queda otra”, lamenta.