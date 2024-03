Fallecidos un niño, su padre y su abuela en el incendio de una vivienda en Alicante

Un enchufe sobrecargado ha sido la causa del incendio que devastó una vivienda de la Villajoyosa (Alicante), provocando el fallecimiento de un niño de cinco años, su padre y su abuela, según confirmó el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, tras confirmarle esta circunstancia la Guardia Civil tras las primeras investigaciones en el lugar del siniestro.

El origen, según esas primeras pesquisas, se habría producido en ese enchufe ubicado en el salón de la vivienda del piso 11 de una de las tres torres del residencial. En el incendio perdieron la vida tres personas, un niño de cinco años, su padre y su abuela, además de un perro. Según informó la agencia Efe, el niño fue hallado por los bomberos abrazado a su perro.

Además, tres personas que residían en el piso de al lado tuvieron que ser realojadas en un hotel tras el siniestro al no poder volver al domicilio por el estado en el que ha quedado.

Aunque Mazón sí avanzó la primera conclusión del origen del fuego no especificó a qué se debió esa sobrecarga en el enchufe: “Todavía no tenemos datos sobre eso y no es bueno especular, es lo menos aconsejable en este momento. Aunque indica que “con la rapidez con la que va la Guardia Civil, no creo que tardemos mucho en saber estos detalles, pero yo por prudencia y por responsabilidad no debo adelantar ninguna especulación, creo que es lo más aconsejable, al menos por ahora”, añade.

La alerta al CICU fue recibida a las 2.15 horas de la madrugada de ayer en un edificio de la avenida Mariners 1. En el trágico incendio murieron tres miembros de una familia: abuela, padre (de unos 30-25 años) e hijo, de 5 años. Ayer se estaba intentando localizar a la madre del pequeño, que, según algunos vecinos, vive en Alicante.

Se trata de un edificio de gran altura con 24 plantas y el fuego ha afectado a la planta 11 de la torre 3. Según fuentes de la Guardia Civil, alrededor de 120 personas fueron evacuadas por seguridad. Tal y como informaron desde Bomberos, otras fueron confinadas en sus viviendas a fin de protegerlas. “Cuando intenté salir había mucho humo y no podía salir”, afirmó una joven que vive en el mismo rellano.