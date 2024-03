Marina Blanco, neumóloga de A Coruña en la lista 'Forbes de los mejores médicos de España: “Esta profesión requiere un aprendizaje continuo”

La doctora Marina Blanco Aparicio, neumóloga y responsable de la Unidad especializada de asma de alta complejidad del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), ha vuelto a ser incluida por 'Forbes' en el listado de los 'Cien mejores profesionales de la Medicina en España'. La especialista del Chuac repite por tercera vez en ese prestigioso 'ranking', en el que se estrenó en 2018 y volvió a figurar el año pasado. De la doctora Blanco Aparicio destaca 'Forbes' su labor asistencial pero, sobre todo, sus investigaciones sobre las enfermedades respiratorias, ya que es autora de más de una treintena de trabajos y supera las 200 comunicaciones científicas presentadas en congresos nacionales e internacionales.

“Estoy firmemente convencida de que, en nuestra profesión, dedicarse solo a la labor asistencial no es suficiente. Hay que complementarlo con la investigación y con un aprendizaje continuo. Yo siempre digo que creo hay muy pocos días en mi vida en los que no haya leído o estudiado algo de medicina, incluidos sábados y domingos. Muy pocos. El mantenerse al día en nuestra profesión exige un esfuerzo muy grande”, resalta la doctora Blanco Aparicio, a quien la noticia de su inclusión, por tercera vez, en la lista 'Forbes' de los 'Cien mejores profesionales de la Medicina en España' cogió “totalmente por sorpresa”, en Barcelona, a punto de “dar una charla” en un simposio “sobre bronquiectasias y fibrosis quística”.

"Sorpresa total"

“No sabía nada, me han empezado a enviar la noticia y ha sido una sorpresa total”, asegura la neumóloga del complejo hospitalario coruñés, quien asume este nuevo reconocimiento “agradecida” y con extraordinaria humildad. “Siempre digo lo mismo. No me lo merezco más que otros compañeros, de eso estoy firmemente convencida, pero lo recibo agradecida porque a todo el mundo le gustan los reconocimientos, aunque no se merezcan, como es mi caso”, insiste la responsable de la Unidad especializada de asma de alta complejidad del Chuac sobre una distinción que ya obtuvo en 2018 y el año pasado. “Los compañeros del hospital siempre me recuerdan una frase que dije en la primera entrevista que me hicieron, cuando me incluyeron por primera vez en este listado. Entonces me preguntaron que por qué creía que me concedían este ‘premio’, y yo contesté: ‘No sé por qué me lo dan, pero si es por esforzarme, yo me esfuerzo lo máximo que puedo’. Y, sobre esto, sigo pensando lo mismo. El único mérito que tengo, al igual que muchas otras personas, es esforzarme, cada día, por superarme a mí misma. Yo nunca compito con nadie, no me gusta ni creo que aporte, pero sí compito bastante conmigo misma. Siempre hay que intentar mejorar, en la medida que se pueda, sin caer en la obsesión, pero sí creo que la profesión de médico tiene esa exigencia. Y, si no se está dispuesto a darla, hay que dedicarse a otra cosa. Eso lo tengo muy claro”, subraya.

Una profesión “apasionante”: “La mejor, desde luego”

Hace hincapié, la doctora Blanco Aparicio, en que la medicina “es una profesión apasionante, la mejor, desde luego”, que “no cambiaría por ninguna otra”, pero admite que la “contrapartida” de ejercer “la mejor profesión del mundo” es que “el nivel de exigencia es muy alto, y hay que estar ahí” para “hacer las cosas lo mejor posible”. Reivindica, asimismo, la neumóloga del complejo hospitalario coruñés, que “la medicina es siempre un trabajo en equipo”. “Y más hoy en día, que trabajamos de una manera multidisciplinar, lo cual requiere que todo el ensamblaje vaya perfecto para que todas las cosas funcionen. Aun así, a mí, personalmente, me gustaría que funcionasen todavía mejor”, apunta la responsable de la Unidad especializada de asma de alta complejidad del Chuac, quien incide, no obstante, en que “siempre hay muchos profesionales implicados en cualquier hecho que se saque adelante”. “Nunca es mérito de una sola persona, aunque sea la cara visible. Detrás están, muchas veces, los auténticos responsables de que las cosas salgan adelante” , resalta.

La coruñesa Carmen Vidal Pan, jefa de Alergología del Hospital de Santiago, y otros tres gallegos figuran en el ‘ranking’

Otros gallegos en el 'ranking'

Junto con la doctora Marina Blanco Aparicio, neumóloga y responsable de la Unidad especializada de asma de alta complejidad del Chuac, 'Forbes' incluye a otros cuatro especialistas gallegos en el listado de los 'Cien mejores profesionales de la Medicina en España', entre ellos, la doctora coruñesa Carmen Vidal Pan, jefa del Servicio de Alergología del Complexo Universitario de Santiago de Compostela (CHUS), quien también repite en el prestigioso ranking, en su caso, por tercer año consecutivo. La doctora Manuela Camino López, natural de Padrón y jefa de la Unidad de Trasplante Cardíaco Infantil del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, vuelve a aparecer también en la lista de los mejores, al igual que el doctor ferrolano Francisco González-Llanos Fernández de la Mesa, especialista en cirugía de columna lumbar, cirugía oncológica del sistema nervioso central (SNC), cirugía vascular cerebral de urgencia y Neuro-oncología, que actualmente ejerce en el Hospital Quirónsalud Sur y en la MD Anderson Cancer Center, en Madrid. Asimismo, figura en el listado el doctor José Carlos Fernández Ferro, jefe de Neurología en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Madrid, que lidera los mismos servicios en los hospitales universitarios Infanta Elena y General de Villalba, ambos, en la comunidad madrileña.