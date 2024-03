La actriz y directora Núria Espert, reconocida con el premio Max de honor 2024

El Premio Max de honor 2024 ha sido otorgado a la actriz, directora, gestora cultural y empresaria teatral Núria Espert. El Colegio de Gran Derecho de SGAE otorga este galardón por unanimidad por “su gran legado en el campo de las Artes Escénicas, su capacidad como gestora cultural y como empresaria teatral”, anunció ayer la Fundación SGAE en una nota.

La veterana actriz, premio Nacional de Teatro en 1985 y premio Princesa de Asturias de las Artes en 2016, completa un prolífico palmarés con este reconocimiento que, afirma en una entrevista a la Fundación SGAE en la sede de la Sociedad General de Autores y Editores, le hace especial ilusión: “Parecía extraño no tenerlo…, pero lo que distingue a este galardón es que ha sido otorgado por mis compañeros y quiero decirles que me hacía falta, que lo quiero, que lo amo, que me pone contentísima y que deseo que lo compartan conmigo todos los actores y actrices”.

Espert, de 88 años, recibirá el Max de honor el 1 de julio de 2024 en el Auditorio Adán Martín de Tenerife durante la ceremonia de entrega de los 27º Premios Max en Tenerife. Organizados por la Sociedad General de Autores y Editores, a través de la Fundación SGAE, estos galardones cuentan con el patrocinio del Cabildo de Tenerife, la colaboración del Ministerio de Cultura y Deportes a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (Inaem) y el apoyo de Grupo Eulen.