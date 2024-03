Testigos niegan la somnolencia del acusado del crimen de Jessica Méndez en Barro

Varios testigos afirmaron ayer en la Audiencia Provincial de Pontevedra, en la tercera sesión del juicio contra José Carlos Eirín, acusado de embestir con su coche al de la joven de Barro Jessica Méndez y provocarle heridas mortales, que el acusado no presentaba signos de somnolencia y aseguraba encontrase bien, en el extremo contrario de la estrategia de la defensa, que sostiene que el procesado sufrió un microsueño por el consumo de un fármaco y perdió el control del vehículo.

“Le pregunté si estaba mareado, si le dolía el pecho o cualquier cosa. Y digo que no, que estaba bien”. Uno de los primeros testigos en llegar al lugar del accidente se pronunció así sobre el estado de José Carlos Eirín inmediatamente después del siniestro. Aseveró sin lugar a dudas que “tampoco se lo notaba dormido” y contestaba con espontaneidad con respuestas “claras y rápidas”.

Un testigo que paró para socorrer declaró que el ahora acusado “se mantuvo en todo momento con el móvil, apoyado en la parte de atrás” del vehículo y no apartaba la vista “del coche de ella”.

Entre los conductores que pararon, una joven que explicó que le tomó el pulso a Jessica “y al él le pregunté que pasó”. Le contestó: “No sé, fue muy rápido, fue su respuesta. Y como que insinuó que se le había metido delante: fue todo muy rápido, creo que se me metió delante”.

Especialmente, dos testigos expresaron su sorpresa porque José Carlos Eirín no hubiese ayudado a identificar a la víctima. Los conductores que se pararon a socorrer retiraron el parabrisas y revisaron la guantera para intentar conocer la identidad de Jessica. Finalmente encontraron facturas de un taller al que telefonearon y que a su vez avisó a la familia.

Otra testigo que llegó al lugar instantes después del accidente también declaró que “me dijo yo estoy bien. Le pregunté ¿seguro que no te duele? Y me dijo no, estoy bien”. Le preguntó si se había quedado dormido y le respondió que no, si bien no le ofreció explicación alguna de cómo había sido el accidente. Simplemente, aseguró, en los minutos siguientes se quedó “observando” con frialdad, como “si no hubiese sucedido nada”.