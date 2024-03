El primer fármaco contra el hígado graso avanzado llegará a toda Europa

Resmetirom, el fármaco para el hígado graso metabólico y su fase más avanzada que ha sido aprobado en EEUU por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), estará también disponible en España y en toda Europa. Ya se han iniciado los trámites para solicitar la aprobación por parte de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y los médicos dan por hecho que pronto será una realidad también aquí.

Este medicamento, cuyo nombre comercial en EEUU es Rezdifrra, es el primero en todo el mundo aprobado para el hígado graso metabólico, una enfermedad que va al alza debido al aumento global de la obesidad y de la diabetes. Resmetirom ha demostrado ser capaz de reducir los daños en los pacientes que tienen un cúmulo excesivo de grasa en el hígado no causado por el alcohol. Hasta ahora se habían investigado, de manera infructuosa, otros fármacos.

En Barcelona, el Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) ha participado en el estudio, recientemente publicado en The New England Journal of Medicine, que ha conducido a la aprobación de un fármaco que supone un «antes y un después» en esta enfermedad, dicen los médicos. Vall d’Hebron es el centro sanitario de España que más pacientes ha aportado a este ensayo. Y los médicos dan por hecho que el nuevo medicamento esté próximamente disponible en España y en toda Europa.

El hígado graso metabólico afecta a entre el 25% y el 30% de la población adulta europea, y un 20% de estos pacientes acaban desarrollando esteatohepatitis (su fase más avanzada).