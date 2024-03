Un madre gallega reclama en ‘Change.org’ mejor atención a las personas con autismo

“No hay dentista en Vigo y su zona para la gente con autismo. La unidad de pacientes especiales está en Santiago. A mi hijo Asier no hay quien lo pueda atender aquí. En los campamentos para gente con discapacidad del Ayuntamiento o la Xunta no hay gente preparada para atenderlos. En los hospitales tampoco saben cómo atenderlo. Me da rabia. No quiero lazos azules; estamos hartos, cansados”, denuncia con voz firme Luján Borrás, la madre de Nigrán con un niño con autismo que impulsa una campaña en Change.org, bajo el lema Di sí al autismo.

En los pocos días en los que lleva abierta la recogida de firmas para reclamar medidas efectivas a las distintas administraciones, más de 1.700 personas la han apoyado. Confía, como mínimo, en llegar a las 2.500. Su demanda es que haya expertos en autismo en los sectores públicos de la educación, sanidad, ocio y también que se mejore la integración social y laboral de los pacientes.

“Las familias tienen situaciones muy graves y no puedes llamar a nadie. Estamos hasta el moño. En otros países no están así como nosotros. Veo a las madres jóvenes que lloran y luchan en Menela” (Fundación de atención especializada a persoas con trastornos do espectro do autismo e as súas familias), señala. “Si tengo una afección del corazón me atienden pero si tengo autismo no. No puede ser. En los hospitales públicos no saben cómo atender a un niño con autismo, no saben de medicaciones. Tampoco tienen psiquiatra o psicólogo asignado. Hay que cambiar la mentalidad. Los protocolos deben ser obligatorios y sancionables y los primeros que tienen que cumplir con ellos son los sectores públicos”, recalca Borrás quien enfatiza que “el autismo es un trastorno grave y complejo”, agrega.

Señala Luján Borrás que el fin de la campaña es que “digan sí al autismo los que mandan”: “Se tienen que enterar de que la discapacidad está aquí para que los niños desde pequeños sepan lo que es. Así, de mayores cuando sean funcionarios o empresarios sabrán que hay gente con autismo y que tenemos que atenderla. Es lo que reclamamos. Reclamamos atención como todos”.

Para Borrás, se debe hacer hincapié en la etapa escolar incluso en los colegios especiales. Incluso en estos pide que haya más personal y más plazas. Asimismo, demanda más plazas para las residencias cuando sean mayores (a partir de los 21 años). “No hay plazas para estas personas con autismo severo. Hay que enseñar algo, la gente con autismo está aquí, en nuestra sociedad y tenemos que atenderla”, reivindica Luján.

El pedagogo flamenco “Peter Vermeulen habla del término ‘neuroarmonía’, que significa que tenemos que integrarlas (a las personas con autismo), hacer una pieza musical con ellas, formando parte de la sociedad”, recuerda Luján Borrás.