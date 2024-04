López Campos considera que a cultura galega “está a pasar por un bo momento”

Un día despois de tomar posesión no cargo, o novo conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, manifestou que, “sen dar unha mensaxe triunfalista”, o mundo da cultura galega “está nun bo momento” e destacou que a decisión de crear un departamento que inclúa Lingua mostra “sensibilidade” por este ámbito no Executivo de Alfonso Rueda. Así se manifestou onte López Campos nunha visita ao Consello dá Cultura Galega (CCG), no que foi o seu primeiro acto como titular desta Consellería.

O conselleiro asegurou que hai unha “aposta clara” por “mellorar a relación coa lingua e a cultura en Galicia”. Ademais, afirmou que el é “unha persona dialogante”, polo que espera “chegar a puntos de encontro” nun contexto no que, na súa opinión, e sen querer dar “unha mensaxe triunfalista”, a cultura galega atópase “nun bo momento”.

Cuestionado pola perda de falantes de galego, o titular de Lingua mostrou a súa preocupación, pero reivindicou que o seu perfil é o dunha persona que se criou “nunha contorna rural” e o seu pai era “mestre de galego”, polo que se comprometeu a “seguir potenciando ese ámbito”. “Cremos no plurilingüismo e hai que seguir traballando nesa liña, pero tamén é verdade que cando se toma a decisión de crear esta Consellería hai esa sensibilidade”, manifestou.

Pola súa banda, a presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, acompañada polo xerente do CCG, Marcelino Fernández, valorou como “positivo” que o presidente da Xunta separase Cultura de Educación. “O feito de que se poña o acento de maneira específica creo que é positivo para a xestión da cultura”, trasladou.

Sobre a lingua galega, Álvarez tamén destacou que forme parte do nome do departamento, así como a xuventude. Neste sentido, lembrou que o CCG leva tempo alertando sobre a perda de vínculo da mocidade coa lingua e coa cultura galega. Así, púxose a disposición do novo conselleiro e do seu equipo para “seguir avanzando de maneira leal”, aínda que sinalou que o Consello manterá as súas posturas “cando haxa que disentir”. “Estamos para crear espazos nos que se poida dialogar, enfrontar posicións, que se poidan enfrontar opinións, pero sempre cun espírito construtivo”, destacou.