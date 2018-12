Hallan muerto a golpes a uno de los pioneros de la lucha LGTB en Valencia

La Policía Nacional investiga la muerte violenta de un hombre hallado con golpes por todo el cuerpo en su vivienda de la calle Julián Peña de València, según han informado fuentes próximas a la investigación. La víctima, según ha podido saber este periódico, es Fernando Lumbreras, el primer presidente del colectivo Lambda en València y uno de los pioneros de la lucha LGTB en la ciudad de València.



La víctima estaba maniatada sobre la cama y la puerta de la vivienda estaba sin forzar, pese a que su interior estaba completamente revuelto.



Los vecinos fueron los que alertaron directamente a la Policía de lo ocurrido en torno a las 21.00 horas de este pasado miércoles. Al llegar al lugar, los agentes se encontraron con la víctima, de 60 años, ya cadáver.



El hombre, que no tenía antecedentes y al parecer vivía solo, presentaba golpes por todo el cuerpo.



Hui és un dia trist. Fernando Lumbreras, una de les primeres persones al capdavant de Lambda ha estat trobat mort a sa casa.

Volem per damunt de tot recordar i fer honor al gran treball que Fernando va fer pels drets LGTBI.

Com a germà de lluita, sempre et tindrem en la memòria. pic.twitter.com/AuoUuQmnbp