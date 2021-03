El transformista grancanario Pedro Eugenio Moreno, más conocido como Xayo, ha sido encontrado muerto este jueves en su casa de Las Palmas de Gran Canaria. Se desconocen las causas de su fallecimiento.

Xayo llevaba sin vida desde hacía ya varios días, toda vez que su cuerpo ha sido encontrado en estado de descomposición. Fueron los vecinos los que alertaron del mal olor que salía de su vivienda, han informado fuentes de la Policía Nacional. Efectivos de la Policía Judicial y Científica se han trasladado hasta el domicilio para investigar los hechos, aunque en principio, no se baraja una muerte violenta sino por causas naturales.

Natural de Santa María de Guía y nacido en 1952, llevaba en el mundo del transformismo desde el año 1977. Xayo visitó el escenario de 'Got Talent 5' en 2019 para hacerse "un homenaje a sí misma, a su vida y a su trabajo".

Hallan muerto en su casa al transformista Xayo, toda una institución en el espectáculo en Canarias desde el año 1977, que descanse en paz y condolencias a su familia; gracias Xayo por todos los momentos y sonrisas que nos diste ♥️ https://t.co/yjDXuWZEsW vía @laprovincia_es — Carla Antonelli / 🏳️‍⚧️☂️ (@CarlaAntonelli) 24 de marzo de 2021

"Mi familia entendió que me dedicara al transformismo sobre todo mi padre que era un hombre rudo de campo. Me dijo que mientras me tuviera el respeto que la casa se merecía, podía ser lo que quisiera", dijo en su presentación en 'Got Talent'.

El artista también se refirió en Telecinco a su experiencia en la época franquista: "Antes te cogían haciendo esto y 10.000 pesetas de multa por maricón, fíjate si ha cambiado este país que ahora te pagan por hacerlo". Recordó que la Policía alguna vez le llevó a la Comisaría.

Xayo llamó la atención de Risto Mejide, quien afirmó: "La grandeza de gente como tú es que todo lo que ha pasado lo transforma en algo positivo, en algo que hace sentir bien a la gente". Tampoco dejó indiferente a Dani Martínez, quien aseveró antes de pulsar el botón para darle el pase de oro al grancanario que "con solo mirarnos, hemos pensado que tu homenaje tiene que ser completo y para que lo sea...".

Las reacciones a la inesperada pérdida de Xayo no se han hecho esperar. El alcalde de Santa María de Guía, Pedro Rodríguez, se ha despedido del transformista en su cuenta de Twitter. "Hasta siempre #Xayo, siempre serás nuestro pase de oro!!!”. Rodríguez ha dado el pésame a su familia y en particular a sus hermanas, Dora y Paca.

El Ayuntamiento de Telde también ha expresado su sentido pésame por la marcha de Xayo, al que califica "un referente del transformismo y un reconocido humorista que colaboró en numerosas ocasiones en las fiestas del municipio".