El joven acusado de haber violado por turnos junto a otros dos hombres a una chica en una nave de Sabadell (Barcelona) en 2019 ha admitido que mantuvo relaciones sexuales con la víctima, pero ha asegurado que estas fueron "consentidas": "Me besó el cuello (...), se abalanzó sobre mí y nos acostamos".

Así lo ha aseverado M.A. este miércoles ante la Audiencia de Barcelona, que lo juzga como presunto autor material de una agresión sexual en una causa en la que también están procesados otros tres sospechosos como cooperadores necesarios por no evitar la violación, por la que el fiscal pide penas de entre 37 años y medio y 40 años y medio de cárcel.

Los hechos sucedieron la madrugada del 2 al 3 de febrero de 2019 cuando la víctima, que entonces tenía 18 años, fue abordada a la salida de un bar por un hombre no identificado que, tras agredirla, la condujo a la fuerza a una nave abandonada donde había otros cinco individuos y, por turnos, la violaron entre tres de ellos.

M.A., que ha contestado únicamente a preguntas de su defensa, ha señalado que esa noche había una fiesta en la nave, cuyas puertas estaban abiertas y a la que cualquiera podía entrar o salir. Según su versión, en un momento dado, accedió al local un chico abrazado a una chica que "parecía contenta y empezó a bailar", tras lo cual se puso a conversar con él. "Me dijo que quería hablar conmigo. Entramos a la habitación, se sentó a mi lado y me dijo que si tenía novia", ha continuado el procesado, quien ha "jurado" que ella "entró voluntariamente" al cuarto, delimitado por una cortina.

Una vez en el interior, ella le había besado el cuello y se habría "abalanzado" sobre él, a raíz de lo cual habrían mantenido una "relación sexual consentida", según la versión que el acusado ha mantenido en el juicio. "Nunca la vi atemorizada o nerviosa en la nave", ha remarcado.

M.A. ha afirmado que no vio a nadie más entrar en la habitación tras él y que, poco después, el mismo chico con el que había entrado en la nave acompañó a la joven hasta la salida.

Por el contrario, los otros tres acusados, que también han declarado únicamente a cuestiones de sus letrados, se han desvinculado de los hechos al detallar que no los presenciaron. J.B. ha explicado que pasó toda la madrugada en la calle y que, cuando acudió a la nave alrededor de las 8 de la mañana, "una persona decía que un chico había violado a un chica". Por su parte, R.O. ha indicado que esa noche la pasó con su novia en casa de un amigo, que vive cerca de la nave, a la que solo acudió momentáneamente para coger papel de fumar de su hermano, que se encontraba allí. Finalmente, M.P. ha alegado que tampoco vivía en el local, aunque ha reconocido que pernoctó allí tras salir de fiesta aunque no vio ni escuchó nada: "Me quedé dormido tranquilamente".

Los acusados de la violación múltiple, ocurrida entre el 2 y el 3 de febrero de 2019, han declarado en la segunda sesión del juicio después de que este martes lo hiciera la víctima, quien explicó que fue abordada por un hombre -que no ha podido ser identificado- a la salida de un local de ocio de Sabadell, que la agarró por el cuello y la agredió sexualmente. Según la víctima, una vez en la nave abandonada, el primer agresor la llevó a un habitáculo donde la violó y fue obligada a mantener relaciones sexuales por turnos con otros dos hombres, uno de los cuales está procesado mientras otro se dio a la fuga cuando fue puesto en libertad antes de que se conocieran los informes toxicológicos que le incriminaban.