A sitcom muerta, sitcom puesta. Que nadie se asuste. No hay vacío de poder. La desaparición de The big bang theory del trono de las comedias televisivas ha demostrado la eficacia de los mecanismos de sucesión monárquica dentro de este reino. Aún está caliente el cuerpo de Sheldon Cooper y ya tenemos el nombre del sucesor que tomará posesión del cargo en pocas semanas: Jacob Peralta, dentro de Brooklyn Nine Nine, la serie que comenzará a reinar en las televisiones de todo el planeta durante los próximos años. Modern family, aunque todavía le queda un año de vida, se ha retirado como reina emérita. La primera mitad de los años veinte va a ser propiedad de la Comisaría 99 del Departamento de Policía de Nueva York.

Es importante que la línea sucesoria de las sitcoms no se interrumpa, porque los interregnos son muy peligrosos en las grandes productoras de televisión. Tras el histórico reinado de Seinfeld, la llegada de Friends convirtió al reino en el mayor imperio jamás conocido en la historia de la televisión, tan grande que su desaparición sumió a la comedia moderna en una crisis de la que solo empezó a salir con Como conocí a vuestra madre, excelente pero maldita por su intento de vivir a la sombra de su predecesora. The office y Parks & Recreation „¿por qué, oh, dios de las televisiones, España es el único país urbi et orbi en donde no es famosísima Parks & Recreation?„ iniciaron la nueva dinastía y supieron pasar el testigo a The big bang theory y Modern family. Pero hasta los millenials mueren ya de viejos.

Neox anuncia para septiembre el comienzo de las emisiones en abierto de Brooklyn Nine Nine, y será la ocasión perfecta para implantarse en el gran público español, superando el guetto que todavía hoy en día suponen plataformas como Netflix o Movistar+. La Comisaría 99 lleva ya cinco temporadas ganando Emmys en los Estados Unidos, pero pronto extenderá su autoridad por el resto del imperio. ¡Sheldon Cooper ha muerto, larga vida a Jacob Peralta!