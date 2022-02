Madrid es Moda (MeM), iniciativa liderada por ACME bajo el paraguas de la plataforma Madrid Capital de Moda del Ayuntamiento de Madrid, ha dado a conocer las fechas de su próxima edición y avanza parte de su programación. De nuevo abriendo la Semana de la Moda de Madrid y completando el calendario de desfiles de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, Madrid es Moda se celebrará del 6 al 14 de marzo. En esta ocasión dará visibilidad a las historias y a la magia que esconden los creadores y artesanos españoles, uno de los grandes patrimonios de nuestro país. El objetivo último de este certamen volverá a ser acercar la moda de autor española a la calle para potenciar su conocimiento y consumo a través de originales eventos y citas con la moda.

Madrid es Moda contará con la participación de ACROMATYX, Beatriz Peñalver, Devota & Lomba, Duyos, Eduardo Navarrete, Ernesto Naranjo, García Madrid, Gonzales, JC Pajares, Juana Martín, Juanjo Oliva, Malne, Mané Mané, Marcos Luengo, Miguel Marinero, Odette Álvarez, Oteyza, Roberto Verino, The 2nd Skin CO o The Extreme Collection entre otros.

Bajo el lema de 'Saber hace', en esta entrega Madrid es Moda centra su mirada y la emoción en los artesanos que cada día construyen la moda de autor española, aportan valorar diferencial y trabajan desde la preservación, el respeto y la sostenibilidad. Madrid es Moda quiere darles visibilidad, poner en valor su labor y contar su historia presente y de futuro.

En defensa de los oficios

Esta edición, Madrid es Moda reflexiona también sobre la necesidad de defender los oficios de moda (patronaje, bordado, costura…) y de asegurar su supervivencia en las próximas generaciones gracias a la imprescindible y urgente búsqueda y formación de los artesanos del mañana.

Madrid es Moda estrena su edición con un evento de calle abierto al público -del que próximamente se conocerán todos los detalles- y que presentará de una forma muy especial las colecciones de los diseñadores.

Tras este pistoletazo de salida, una semana dedicada exclusivamente al slow fashion español que tendrá como sede principal la Serrería Belga, transformada en La Casa Madrid es Moda. Punto de encuentro de los fans de la moda española, allí se conocerán las colecciones a través de un espacio expositivo que irá cambiando diariamente y albergará un amplio programa de charlas, actividades y presentaciones de colección.