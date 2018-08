Brad Pitt contrataca

El actor Brad Pitt responde a las acusaciones de su exmujer, la también actriz Angelina Jolie, quien le ha denunciado por no pagar la pensión alimenticia a sus hijos desde que se separaron hace casi dos años. El intérprete aseguró ayer que ha pagado por el mantenimiento de sus hijos más de 1,3 millones de dólares desde que se separara de Jolie, según informaron diferentes medios locales.

Según documentos judiciales a los que tuvieron accesos medios estadounidenses, la defensa del artista buscó desacreditar los reclamos de su expareja incidiendo en que Pitt ha contribuido con 1,3 millones y con un crédito de ocho millones de dólares a Jolie para que afrontara la compra de su nueva vivienda.

El proceso de divorcio de ambas estrellas, así como la manutención de los seis hijos que tienen en común, ha centrado parte del foco mediático del mundo de las celebridades estadounidenses en los últimos meses y parece haber alcanzado ahora un nivel más elevado de tensión.

De acuerdo a los abogados de Brad Pitt, el objetivo "calculado" de su esposa era "incrementar el conflicto" y "manipular la cobertura mediática".

Por su parte, una portavoz de Angelina Jolie reiteró, durante la jornada de ayer, que el objetivo de su representada es el de cerrar el matrimonio de forma que puedan proseguir hasta el siguiente nivel de sus vidas y permitirles ser "padres devotos".

Respecto a la respuesta dada por Pitt, el equipo de la cotizada actriz enfatizó que el documento registrado por su expareja es un intento de "oscurecer la verdad" de que no ha cumplido "por completo sus obligaciones legales".

En este sentido, la portavoz también explicó que el cineasta había acordado asistir económicamente a Jolie con los gastos de su nueva casa, ya que él se quedaría con la común, y que finalmente todo ha quedado simplemente en un préstamo.

La pareja se conoció cuando rodaban la película Sr. y Sra Smith y tienen seis hijos -tres adoptados y tres biológicos-. Hace dos años sorprendían a sus fans y la prensa al anunciar que decían iniciar los trámites de divorcio.

La separación no ha sido pacífica ya que en varias ocasiones ha habido acusaciones cruzadas entre los intérpretes. Pitt también aseguró hace unos meses que la actriz no le dejaba ver a sus hijos tras la separación y ahora ella asegura que no paga la manutención.