Ricky Martin 'conquista' Galicia

Santiago se llenó ayer de ritmos latinos. Miles de gallegos bailaron al son de la música de Ricky Martin en el concierto que el puertorriqueño ofreció en el Monte de Gozo, la única parada que el artista realiza en la comunidad gallega y que forma parte de de una gira por una decena de ciudades españolas.

Algunos de sus grandes éxitos como La copa de la vida, Livin' la vida loca, María o Disparo al corazón hicieron vibrar a los 9.000 asistentes al concierto en la capital gallega, pero el cantante -que con esta gira vuelve a los escenarios tras el éxito de su segundo año de residencia en el Park Theater de Las Vegas con All in- también interpretó sus temas más actuales como La morditita o los más recientes Vente pa ca y Fiebre.

El precio de las entradas osciló entre los 50 y los 150 euros y al segundo día de la cita musical, el artista ya había vendido unas 9.000 entradas para este concierto en la capital gallega.

De este modo el puertorriqueño toma el revelo de los conciertos de O Son do Camiño que se celebraron también en el Monte do Gozo a finales de junio y que llevaron al escenario a artistas de la talla de Jamiroquai, Lenny Kravitz o C. Tangana, entre otros.

Para facilitar el acceso al concierto, el Ayuntamiento de Santiago instaló lanzaderas de transporte urbano que salían desde las 16.00 horas de la calle de O Hórreo. Tras el evento también salieron autobuses desde el Monte do Gozo hacia el centro hasta las 02.30 horas. Lanzaderas que se unen a las líneas 6 y 7 que en su recorrido habitual también llegan al Monte do Gozo.

El resto de conciertos de Ricky Martin en la gira hasta el 1 de septiembre son en Tarragona, Fuengirola, Sant Feliu de Guixols, Benidorm, Almería, San Bartolomé de Tirajana, San Sebastián, Cádiz y Córdoba.

El artista reconocía hace unos días en una entrevista en este periódico que se encuentra inmerso en la grabación de su nuevo trabajo discográfico -al que pertenece el single Fiebre- y que próximamente lanzarán un nuevo sencillo.

Además, tras la experiencia de dos años con un mismo espectáculo en Las Vegas, el cantante aseguraba la importancia y la "gran experiencia" que fue ser el primer latino en estrenar un espectáculo permanente en uno de los grandes teatros de la ciudad, pero que también tenía ganas ya de iniciar una gira. En este sentido reconoce que estas giras "son una fuente de inspiración constante".