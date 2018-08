Homenaje a Franklin en los MTV

La rapera Cardi B se alzó el pasado lunes con tres de los diez premios a los que aspiraba como favorita en una gala de los MTV Video Music Awards muy repartida -aunque no para el dúo The Carters, formado por Beyoncé y Jay-Z- que se fue de vacío en las principales categorías y en el que la industria de la música aprovechó el certamen para rendir homenaje a Aretha Franklin, fallecida el pasado jueves.

Cardi B, la neoyorquina de origen dominicano, exhibió humor en su primera aparición pública tras ser madre ya que, al inaugurar el espectáculo, llevaba en brazos un bulto envuelto en una manta que parecía ser un bebé y resultó ser su primer galardón. Comenzó su gran noche en la alfombra roja, cuando se cerró el voto popular de la Canción del verano y se lo llevó su I like it, junto a Bad Bunny y J Balvin. Más tarde se alzó con los galardones de Mejor nuevo artista y Mejor colaboración, por Dinero.

Otro artista que repitió distinción en las principales categorías de los VMA, que ya no distinguen de sexo, fue la estadounidense de origen cubano Camila Cabello, Artista del año y ganadora al mejor vídeo por Havana en colaboración con el rapero Young Thug. Sorprendió al llevarse la Canción del año el rapero Post Malone por su Rockstar con 21 Savage, mientras que Ariana Grande triunfó en mejor vídeo pop ( No tears left to cry), Nicki Minaj en hip-hop ( Chun-Li), y J Balvin y Willy William en latino ( Mi gente).

The Carters, que partían como los segundos máximos favoritos, con ocho nominaciones, tuvieron que conformarse con dos estatuillas en las categorías profesionales de Mejor cinematografía y Mejor dirección de arte por Apesht, grabado en el Museo del Louvre.

Jennifer López, quien apareció en los premios por primera vez desde 2001, ganó el premio a la mejor colaboración junto con DJ Khaled y Cardi B por Dinero y también recibió el Premio Michael Jackson por su contribución a la cultura pop. Además fue una de las artistas que se subió al escenario para interpretar parte de sus canciones más importantes.

El mensaje político de la velada corrió a cargo del rapero Logic, que lució un Que le jodan al muro en su camiseta, en alusión a la política migratoria de la Administración Trump. Y no faltó a la cita la diva del pop Madonna, que protagonizó un emotivo momento al rendir tributo a la recientemente fallecida Aretha Franklin. "Ella me trajo adonde estoy hoy e influyó en mucha gente que está hoy aquí. Gracias, Aretha, por empoderarnos a todos. Respeto. Larga vida a la reina", zanjó en alusión al tema más conocido de la diva, Respect.