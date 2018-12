El 'reciclaje musical' llega a Galicia

Afirma que la música le ha salvado la vida y es que para el gallego Iván Ferreiro, la música mejora la vida de las personas y, en particular, la de los niños. "Un niño que oye música es un niño más feliz y será un adulto más feliz. Y el niño que la toca, todavía más", asegura el cantante.

A más de 9.000 kilómetros de Galicia, en un barrio marginal de la ciudad paraguaya de Asunción, niños y jóvenes de entre los 11 y los 25 años tratan de mejorar su vida a través de la música, tal y como dice Iván Ferreiro. En el vertedero de Cateura, el más grande del país, estos chicos se encuentran todo tipo de residuos: cubiertos, bidones de aceite, tuberías oxidadas, latas... unos desechos que, gracias al músico y técnico de medio ambiente, Favio Chávez, y al lutier, Nicolás Gómez, han conseguido convertir en perfectos instrumentos. Ellos han formado la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, una orquesta que demuestra que se puede dar una segunda oportunidad tanto a los residuos como a las personas y que esta Navidad visita Galicia de la mano de Ecoembes.

"Estos instrumentos me parecen una maravilla y reconozco que tengo una cierta debilidad hacia todo este tipo de instrumentos, ya sean acústicos o electrónicos. Me parece mágico que la gente haga música con cosas que, en principio, no estaban pensadas para ello", asegura Ferreiro, que el próximo 28 de diciembre a las 20.30 horas se subirá al escenario junto a la Orquesta, la gaitera Susana Seivane y un coro de pequeños cantores de la Acopovi en una actuación en Vigo.

Tras recorrer Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia, San Sebastián y Gijón, actuando con artistas de la talla de Raphael, Miguel Poveda, Inma Shara, Soledad Giménez, Mikel Erentxun, Ara Malikian, Antonio Carmona, Manuel Carrasco, Judith Mateo, Víctor Manuel o Rosario Flores, la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura llega por primera vez a Galicia para arrancar su tradicional gira por España.

El Auditorio Mar de Vigo es el escenario elegido para recibir a esta singular orquesta. Las entradas aún pueden adquirirse a través de www.ataquilla.com o el mismo día de la actuación, en las taquillas del recinto. "Creo que los gallegos tenemos mucha suerte de que vengan a tocar para nosotros", apunta el cantante que compartirá el escenario con estos niños y jóvenes.

Un acontecimiento solidario y especial que el artista gallego afronta con muchas ganas. "Me da mucha alegría y me hace mucha ilusión poder participar y tocar con estos músicos jóvenes que tocan con unos instrumentos tan molones", concluye el cantante que se encuentra inmerso además en la actuaciones para presentar su nuevo disco, Cena recalentada, en el que rinde homenaje a Golpes bajos al versionar parte de sus temas.