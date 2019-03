La infanta Elena, en el Náutico

La infanta Elena visitó ayer la ciudad de A Coruña para asistir a la entrega de los premios anuales de la Federación Gallega de Vela. Tras la ceremonia, la hija mayor de los reyes eméritos se trasladó hasta el Real Club Náutico, donde se celebró una recepción.

La Infanta protagonizó un pequeño besamanos en las instalaciones del Náutico y también firmó en el libro de la entidad. Algunos de los presentes le recordaron que en ese mismo libro firmaron en su día su padre, el rey Juan Carlos y su abuelo, algo que sorprendió a la hermana de Felipe VI.

Estaba previsto que la infanta Elena viajase hasta A Coruña en compañía de su padre ya que el barco Bribón recibió uno de los galardones de la Federación por su título de campeón de Europa 2018, pero finalmente Juan Carlos no asistió a la gala y su hija pidió disculpas por su ausencia aunque no precisó el motivo de que no acudiese. El rey Juan Carlos se perderá también una regata en Sanxenxo en la que iba a participar.