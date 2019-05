La guatemalteca 'Nuestras Madres' premiada en la Semana de la Crítica

La película Nuestras madres, del guatemalteco César Díaz, consiguió ayer el premio de la Sociedad de Autores y Compositores Dramáticos (SACD) de la Semana de la Crítica, sección paralela del Festival de Cannes que otorgó su máximo galardón a la cinta de animación J'ai perdu mon corps. El cineasta recibió los 5.000 euros con los que está dotado por una cinta que pone el foco en los desaparecidos en Guatemala como consecuencia del conflicto armado, en su identificación y en los familiares que los sobreviven.

"Agradezco que nos hayan permitido mostrar el filme aquí. Aún no me lo creo. Las películas no se hacen solas y esta se ha hecho con un equipo maravilloso", dijo Díaz al recoger el galardón, y añadió que se lo dedica a todas esas mujeres supervivientes, porque "fueron el detonante de esta película y las que nos dan una lección de vida".