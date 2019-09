Diez hijos de famosos idénticos a sus padres

Hay quien no se parece nada, quien se da un aire y quien es clavado a su madre o a su padre. En lo que a famosos se refiere, esto no es una excepción, y entre las celebridades encontramos también numerosas rostros conocidos, cuyos descendientes han salido igualitos. Algunos de ellos han logrado también fama, aunque no tanta como sus progenitores.

Te mostramos algunos de los ejemplos más impactantes del mundo de la música, la moda y, sobre todo, del cine.

A muchos tal vez no los conocías o no los habías visto juntos nunca. En todos ellos se puede decir que 'de tal palo, tal astilla'.



Mamie Gummer y Meryl Streep

La actriz Mamie Gummer y su madre Meryl Streep, de innegable parecido. REUTERS | EFE



Mamie Gummer, conocida por protagonizar 'Emily Owens', es clavada a su madre, la tres veces oscarizada Meryl Streep. Su padre, Don Gummer, es escultor.



Ava Philippe y Reese Witherspoon

Ava Philippe, junto a su madre, Reese Whiterspoon. INSTAGRAM



Nadie puede negar que Ava Philippe es hija de la actriz Reese Witherspoon. Uno de los parecidos más asombrosos.



Kate Hudson y Goldie Hawn

Las famosas Kate Hudson y Goldie Hawn, que son hija y madre. REUTERS

Muchos tal vez ni siquiera lo sepan, pero las actrices Kate Hudson y Goldie Hawn son madre de hija. Viéndolas juntas, no cabe duda.



Keifer Sutherland y Donald Shuterland

Keifer Suhterland, muy parecido a su padre Donald Shuterland. REUTERS | YOUTUBE

Ambos son actores de reconocido prestigio, además de padre e hijo con un enorme parecido: Keifer Sutherland y Donald Shuterland.



James McCartney y Paul McCartney

El hijo del exbeatle y su padre son como dos gotas de agua. James, de 41 años, también se dedica a la música, como su progenitor Paul.

Sean Lennon y John Lennon

Otro padre e hijo de enorme parecido: Sean y John Lennon. INSTAGRAM

Otro beatle que dejó un hijo muy parecido a él fue John Lennon. Sean, también músico, es fruto de la relación del beatle con Yoko Ono.

Kaia Berger y Cindy Crawford

Kaia Berger, modelo como su madre, Cindy Crawford. INSTAGRAM

Kaia Berger también ejerce como modelo, igual que lo hiciera su madre, Cindy Crawford, a la que se parece mucho.

Colin Hanks y Tom Hanks

Rasgos muy parecidos entre Colin y Tom Hanks. INSTAGRAM | EFE

No ha adquirido tanta fama como su padre, pero Colin Hanks, también, actor sí ha sacado los rasgos más importantes del rostro de Tom.



Ziggy Marley y Bob Marley

Ziggi Marley, muy parecido al icono que fue su padre, Bob Marley. EFE

El mítico músico Bob Marley dejó como legado canciones inolvidables y un hijo (Ziggy) cuyo parecido físico es innegable. También se ha dedicado a la música.

Charlie Sheen y Martin Sheen

Los actores Charlie Sheen y Martin Sheen, ambos de gran éxito. REUTERS

Ambos actores son dos grandes figuras del cine. Tanto Charlie como Martin Sheen posee u n gran talento y un gran parecido físico.