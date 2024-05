Idiakez: "Es un planazo, todos lo hubiéramos firmado a principio de temporada"

Sereno, Imanol Idiakez ni quiso rehuir la realidad ni colocarse de espaldas a lo que vive A Coruña ante la cita del domingo frente el Barcelona B con un ascenso en juego. Eso sí, él incide en el fútbol, en la normalidad, en lo que le transmite el equipo y, sobre todo, mira dónde estaban y dónde están para darse y ofrecer perspectiva. "Es un planazo, ojalá pueda darse (ganar y subir), todos lo hubiéramos firmado a principio de temporada. Es una grandísima oportunidad que llevamos mucho tiempo esperando. En León estábamos un punto por encima del Barcelona, es un escenario perfecto y precioso, con la afición empujando, y tenemos la ilusión de que se pueda dar", reafirma.

El técnico vasco no negó que sueña con ese instante en que todo acabe con final feliz, porque "es lo más bonito". Y, ante la presión, defiende la robustez de su grupo frente a las dificultades de la primera vuelta y la presión por el liderato de la segunda. "Sabemos lo que hay alrededor y lo que nos jugamos el domingo. El equipo está preparadísimo, ha demostrado madurez desde hace tiempo. Lleva semanas con la presión del resto empujando, y se ha mantenido de pie", relata también desde la serenidad que da haberse sobrepuesto a un fatídico 2023. "Iniciamos un camino que es pensar siempre en el siguiente partido. Tenemos una madurez importante, más allá del domingo. Queremos ganar y asumimos la dificultad. Con nosotros, el Barcelona es el mejor equipo", cuenta a quien le tocó hace unos días el homenaje a a Arsenio en la inauguración de la calle y del que, como todos, aprende cada día: "Me emocioné un huevo, ojalá nos vaya tan bien como a Arsenio, que fue un ganador absoluto. La gente que haga lo que sea, la ilusión es contagiosa y es el principal motivo por el que venimos aquí".

Esa especie de paz interior que transmite o que quiere transmitir no pretende tapar lo que ocurre en la calle: "Es normal que la gente fuera esté ilusionada, para eso trabajamos. Nos gusta mucho. Tenemos todos la chispa dentro de poder dar alegría, pero nos tenemos que dedicar a lo que está en nuestras manos, que es preparar el partido y el juego".

El contrincante le preocupa sobre manera por su nivel y tras el análisis profundo que ha realizado de él en los últimos días. "(Dépor y Barcelona) tenemos comportamientos y sensiblidades parecidas. No especulamos, vamos a por rival, apretamos en el área y buscamos hacer goles. Será un muy buen partido de fútbol. Pienso en Pau Víctor, Casado, Moha... en el partido y en el fútbol. Lo que pase será la consecuencia de cómo jueguemos. Ojalá nuestros jugadores tengan un buen día, hagamos un buen partido. Ellos tienen la tranquilidad de ser jóvenes, un filial, hay que poner el foco en el juego. Es rival que nos va a exigir nuestra mejor versión como en la ida".

Todo por el triunfo final y en la traca final en la que no quiere pensar en exceso. Eso sí, ahora que algunos de sus jugadores se han aficionado semana sí y semana también a poner sus pelos de colores, él no se esconde: "Si lo conseguimos, me tinto lo que haga falta".