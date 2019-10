Bertín Osborne, orgullo de los avances de su hijo Kike: "Nos dijeron que iba a ser un vegetal"

Bertín Osborne y su esposa Fabiola cuentan la experiencia que han vivido en su familia junto a su hijo Kike en el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Junto a la Fundación Bertín Osborne, el dirigente del Partido Popular Pablo Casado y su mujer estuvieron de lo más cariñosos y cercanos con el hijo de Bertín durante el acto. Entre los rostros conocidos que también acudieron al acto pudimos ver a Eugenia Ortiz, el Padre Ángel, Adolfo Suárez Illana, Poty Castillo, Silvia Jato y Felipe González, entre otros.

- ¿Hoy es un día muy especial verdad?

Bertín Osborne: Hoy es un día importante.

- ¡Qué bonito que tranquilicéis a las familias!

Intentamos ayudar más a las familias que sus hijos no tienen problema para cuando vayan al colegio y vean a los nuestros no se extrañen y no hagan burlas.

- ¿Crees que sigue habiendo burlas?

Sí, sí lo creo, burlas y discriminación, que en cierto modo es algo natural pero sí, hay falta de conocimiento sobre todo con niños.

- Hemos visto a tu hijo y es un fenómeno.

Sí claro que sí como todos los niños que tienen este problema, como os decía son los más buenos, no conocen la maldad, lo que más le gusta es dar besos y que se los den, cuando estoy dando conciertos me bajo a darles besos porque en las primeras filas tengo muchas sillas de ruedas.

- Fabiola dice que Kike es una persona muy especial.

Kike es especial y todos son especiales y distintos, hay muchos que son muy inteligentes y se dan cuenta de todo. Lo que más le divierte a Kike es ver que la gente se dé porrazos, disfruta mucho viendo esos programas, lo que no puede expresar son sus sentimientos.

- Echando la vista atrás jamás te hubieras imaginado como está hoy en día.

Yo sí, pensé que iba a estar incluso mejor, pero la vida es así, nosotros lo estamos intentando con mucha fuerza, ojalá algún día pueda verlo andar, yo pensaba que iba andar antes, Kike trabajo ocho o nueve horas al día, pero de la previsión que nos dieron de que iba a ser un vegetal a cómo está pues es un triunfo.

- Pues ¡qué orgullo Bertín!

Mi mayor satisfacción es ver a las madre que han venido a ver a Blanca que cuando yo la vi era vegetal y ahora Blanca está corriendo, eso es lo más emocionante, cuando las madres nos mandan esos vídeos lloramos todos en casa.