Justin Bieber desvela la complicada relación que tuvo con Hailey Baldwin

La historia de Justin Bieber y Hailey Baldwin no ha sido tan idílica como parece. La primera oportunidad que se dio la pareja no terminó nada bien. Así lo ha explicado el propio cantante en una entrevista que ha concedido a la periodista Zane Lowe para Apple Music.

Como recoge la revista 'Cuore', Justin y Hailey se hicieron mucho daño mutuamente durante la primera etapa que estuvieron juntos, sobre todo por las infidelidades del intérprete: "A Hailey le dije antes de salir de gira en 2016, cuando ya estábamos pasando mucho tiempo juntos, que aún estaba sufriendo mucho y que tenía que solucionar ciertas cosas y, por tanto, no estaba listo para comprometerme con ella. No quería decirle una cosa y acabar haciendo justo lo contrario. Ya había hecho eso mismo en el pasado y fui honesto con ella, le expliqué que no estaba listo para ser fiel, aunque quisiera serlo, porque aún no estaba en ese punto".

Unas idas y venidas en las que Justin no se entendía ni a él mismo: "La cuestión es que, como ella me quería, verme con otras personas le dolió mucho y, dicho eso, ella también hizo cosas que me dolieron. Y era demasiado dolor: yo le había hecho daño a ella, y ella a mí. Y al final dejamos de hablar antes de que yo saliera a la carretera. Estaba muy enfadado".

Y sin querer hacer una clara referencia a su ex, la también cantante Selena Gomez, Bieber deja claro que aprendió de todos sus erróres: "Antes de todo eso, en mi relación anterior, desaparecía y hacía locuras y me comportaba como un salvaje; no pensaba en nadie más que en mí".

Una primera etapa infructuosa que les ha servido para sentar los cimientos de una relación que marcha viento en popa y a toda vela.