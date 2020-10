Raquel Perera habla de su divorcio de Sanz

Apenas dos meses después de hacerse efectivo el divorcio entre Alejandro Sanz y Raquel Perera, la exmujer del cantante acaba de romper su silencio en una entrevista en exclusiva con la revista ¡Hola!.

Perera, que es la protagonista de la portada, confiesa que "necesitaba cerrar una etapa antes de abrir una nueva... Y cerrarla en paz, con la conciencia tranquila". También reflexiona sobre el difícil proceso de divorcio. "Nuestra historia de amor no se merecía un final con jueces", asegura con rotundidad. Y en cuanto a su relación con Alejandro en estos últimos años, es contundente: "He llorado y gritado a solas para sacar toda esa cólera que me poseía... He querido odiarlo, aunque no lo lograba".