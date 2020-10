La actriz Doreen Montalbo, estrella de Broadway, fallece a los 56 años

Los escenarios de Broadway lloran la muerte a los 56 años de la actriz Doreen Montalbo, que falleció el pasado sábado por razones que aún se desconocen. La intérprete contaba con una amplia carrera en teatro, entre ellos la exitosa In The Heights, y en la televisión en series como Madame Secretary.

Montalbo también participó en los filmes de In The Heights, una adaptación del primer musical latino que llegó a las tablas en Broadway y en la adaptación del musical West Side Story de Steven Spielberg, que se estrenará el próximo año.

En Broadway participó en obras como Flash Dance, The Musical, Giant u On Your Feet!, la historia de Gloria y Emilio Estefan. Recientemente en Mrs Doubtfire, basado en la película de Robin Williams.

"Estamos devastados al escuchar que nos ha dejado. Nuestros pensamientos y oraciones continúan con su esposo Mike Mann y su familia durante este tiempo", indicó en Instagram su representante Steve Maihack al informar de su muerte. Destacó en su mensaje que "Doreen podía hacer cualquier cosa". "Ella era como un billete de lotería ganador", indicó. "Seguiremos contando su historia y recordando el talento y el amor que compartió con todos nosotros", resaltó.