La modelo y actriz de origen surcoreano, Son Yoo-Jung fue hallada sin vida el sábado 23 de enero, según informó la cadena CNN. La artista tenía 26 años y era conocida por actuar en varios dramas, así como por protagonizar numerosas campañas publicitarias de marcas cosméticas. Aunque no han trascendido las causas de su muerte, tampoco se le conocían problemas de salud, por lo que se especula que pudiera tratarse de un suicidio La estrella fue parte de Golden Rainbow un drama coreano muy popular. El último trabajo de Yoo-Jung fue el drama para la web Dear My Name, emitido en el 2019. Como modelo trabajó para Estee Lauder, The Body Shop, Heart Percent y Baskin-Robbins. La publicación de Instagram destacaba de Yoo-Jung su “brillante sonrisa” y dice de ella que “era una actriz maravillosa que actuaba con gran pasión”. Desde hace cuatro años, son varios los artistas coreanos, con edades de 20 a 30 años, que se suicidaron.