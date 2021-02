Llevábamos hablando semanas, incluso meses, de Isabel Pantoja y lo cierto es que todavía quedan mucho que saber. Luis Rollán ha acudido este domingo al programa 'Viva la vida' y ha hablado sobre cómo se encuentra la cantante en estos momentos y sobre la información que le ha llegado en cuando a cómo está gestionando todo el conflicto con su hijo Kiko Rivera.

El colaborador de televisión ha asegurado que no ha conseguido hablar con ella, pero que no está tranquila tal y como han hablado algunos periodistas estas semanas: "No se ha puesto en contacto conmigo, pero sí te puedo decir cómo está por la información que me ha llegado que es de muy buena mano. Me hubiera gustado haber empezado el programa diciendo que va a haber un encuentro, pero lo que me transmiten es lo siguiente 'ya he llorado demasiado, nunca me hubiese imaginado esto de mi hijo' y 'los temas legales sobre mi honor y que atenten contra mi patrimonio fuera de España ya han comenzado por la vía legal'".

Lo que sí que ha dejado claro Luis es que si antes veía complicado un acercamiento entre madre e hijo, ahora lo ve completamente imposible: "Ahora mismo lo veo muchísimo más lejano que nunca, en este mismo momento la cosa está mucho más tensa, ella no está bien. A mí lo que me dicen es que tiene momentos en los que no se cree lo que está viviendo y en otros en los que asimila que esto está roto".

Lo que le llega al amigo de Isabel Pantoja es que esta no habla de su hijo con sus amistades más cercanas, pero en cambio sí lo hace con desconocidos: "Ella no habla de Kiko y cuando habla de él menciona que nunca se hubiese esperado algo así de él, me dicen que aunque ha hablado con compañeros de prensa con los que ella no tiene contacto, que hay un hermetismo con los que son amigos y amigas suyos de toda la vida. No sé si es que no quiere involucrar o piensa que hay gente que está más en un bando o en otro".

Luis Rollán no ha querido hablar con más detalle de cómo se encuentra, pero lo que le molesta a él es no saber cómo está su amiga de hace años: "A mí me preocupa ella porque es una persona a la que quiero muchísimo, yo sé que al principio a Raquel Bollo le escribió por el tema de sus nietas, de este tema no habla con gente cercana".

Ya lo confesó hace dos semanas, lo que más le preocupa al colaborador es el declive emocional que puede tener el dj cuando se dé cuenta de la situación en la que se encuentra con su madre: "Kiko es un tío más sensible de lo que se piensa, ayer me quedé preocupado porque tampoco veo a Irene en un momento bueno, la situación de Kiko* es que todo esto tiene una bajada emocional, tiene que estar preparado para que pasen los meses y que coja el teléfono y no esté".

Tampoco ha hablado con Kiko Rivera porque desde que tomó la decisión de no volver a aparecer en televisión, ha visto que se está cuidando de forma interior y quiere dejarle su espacio: "No le he querido molestar porque ya le he visto preocupado, se ha puesto con el tema de cuidarse y organizando su cabeza, entonces creo que es importante que esté primero bien él para enfrentarse a todo lo que viene".