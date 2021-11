O fotoxornalista Amador Lorenzo Blach (Bueu, 1976) recibiu onte o premio Pablo L. Orosa polo seu traballo Álvaro de Palleirós, que é o derradeiro pastor de ovellas da serra de Manzaneda. Cando se cumpren dous anos do pasamento de Pablo López Orosa (Oza dos Ríos, 1985-2019), a Fundación Luzes editou o libro Fálame dos silenciados, unha compilación das súas reportaxes publicados en medios de comunicación de case todo o mundo e creou tamén este premio de fotoxornalismo, cunha dotación económica de 2.500 euros. “Este traballo forma parte doutro máis grande e agardo que estes cartos me axuden a seguir con el”, relatou Lorenzo, que quixo agradecer ao protagonista destas fotos que lle permitise compartir o seu curro de dez metros cadrados cando estivo con el.

Os xornalistas Queralt Castillo e Miguel Fernández lembraron onte a Pablo L. Orosa, ao profesional, pero tamén ao amigo e ao mestre, ao que sempre estaba do outro lado do teléfono para botar unha man e para darlle forma a informacións inconexas, ao que aforraba e facía traballos que non lle gustaban nin un pouco para poder viaxar e contar a realidade dos silenciados.

“Pablo existiu pouco pero viviu moito”, resumiu Castillo, que traballou no proceso de edición e selección dos textos que forman parte deste libro que recolle gran parte do traballo publicado por Orosa en medios de comunicación.