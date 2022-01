El grupo gallego Tanxungueiras no deja de cosechar éxitos. Se han convertido en unas de las grandes favoritas para representar a España en Eurovisión. Este mes de Enero participarán en el Benidorm Fest, donde se escogerá al encargado de representar a nuestro en Turín y tienen muchas papeletas para hacerse con la victoria.

Esta año también dará comienzo su gira que ya apunta a ser todo un triunfo. De hecho, las gallegas van a iniciar su tour en la Sala Pelícano de A Coruña y agotaron las entradas sólo 10 horas más tarde de ponerlas a la venta. El grupo ya ha confirmado el 'sold out' de los 1.800 tiques disponibles.

Hace unos días, Olaia Maneiro, Aida Tarrío y Sabela Maneiro sorprendieron a todos sus seguidores con un directo de Instagram que contó con un invitado muy especial. El cantante Omar Montes pasó un rato charlando con el grupo, al que elogio por su estilo y por su música.

"Me autoinvito a sumarme a la canción y salgo en el videoclip con vosotras. Pero me tenéis que invitar a percebes, porque me gustan mucho", aseguró el madrileño. Indicó que le encantaría tocar la pandereta y defiende su apuesta por los nuevos sonidos y talentos como el de Tanxungueiras.

Os subo la intervención de Omar Montes en el directo de las Tanxugueiras para quien se lo haya perdido (1/5) #BenidormFest pic.twitter.com/5U7WDkFKF0 — Profeta Teixidó 🐺 (@sv2015_VIP) 28 de diciembre de 2021

El cantante se ofreció a participar en el tema de 'Terra' con el que acuden al Benidorm Fest y ella se mostraron entusiasmadas con la proposición. Los cuatro barajaron la posibilidad de crear otro tema de forma conjunta. "A nosotras nos encanta hacer canciones e integrar todo tipo de estilos. La música tradicional tiene que evolucionar y así lo estamos haciendo nosotras y mucha otra gente", indicó Olaia.

"A mí Galicia me ha tratado muy bien", aseguró el cantante añadiendo que Dioni de Camela también se apunta a esta colaboración. El madrileño se ofreció a componer un tema en castellano para que Tanxugueiras lo traduzcan al gallego. "Yo necesito esta música en mi vida pero ya", dijo Omar.