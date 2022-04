La cantante y bailarina Chanel, que representará a España en el Festival Eurovisión 2022, estará hoy en el Eurovision in concert, que se celebrará en el estadio AFAS Live de Ámsterdam. Junto a Chanel (España), actuarán en directo Reddi (Dinamarca), Zdob si Zdub & Fratii Advahov (Moldavia), LPS (Eslovenia), Cornelia Jakobs (Suecia), Alvan & Ahez (Francia), Rosa Linn (Armenia), Subwoolfer (Noruega), Systur (Islandia), Malik Harris (Alemania), Lum!x Ft Pia Maria (Austria) y Stefan (Estonia). También estará este sábado en Ámsterdam Sam Ryder (Reino Unido), Vladana (Montenegro), Citi Zeni (Letonia), We are Domi (República Checa), WRS (Rumania), The Rasmus (Finlandia), Mia Dimsic (Croacia), Emma Muscat (Malta), Monika Liu (Lituania), Ochman (Polonia), S 10 (Países Bajos), Brooke (Irlanda), Inteligent Music Project (Bulgaria), Jeremie (Bélgica), y Ronela Hajati (Albania), además de artistas invitados como Loreen, ganadora de Eurovisión en 2012.